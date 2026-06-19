Pohoda ohlásila dvoch nečakaných hostí: Na festival zavítajú Zuzana Čaputová a Petr Pavel

Festival Pohoda sa už nezadržateľne blíži a organizátori dnes oznámili dve nečakané mená, ktoré sa zúčastnia tohto obľúbeného podujatia. Sú nimi bývalá prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a súčasný český prezident Petr Pavel. Festival sa uskutoční od 8. do 11. júla 2026.
Dvojica sa spolu zúčastní diskusie s názvom „Identita v srdci Európy“, ktorá sa bude venovať hľadaniu identity v čase rastúcej spoločenskej polarizácie a meniaceho sa geopolitického prostredia, informoval organizátor v tlačovej správe. Ich debatu bude moderovať šéfredaktor českého týždenníka Respekt Erik Tabery.
“Stretnutie dvoch významných osobností českej a slovenskej verejnej sféry ponúkne pohľad na otázky demokratických hodnôt, občianskej spoločnosti, európskej identity aj výziev, ktorým dnes čelia krajiny strednej Európy. Diskusia sa uskutoční v sobotu 11. júla popoludní v rámci tradičnej diskusnej časti programu festivalu Pohoda v stane Európa Stage, ktorý zastrešuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku,” doplnili organizátori.
Vypredané v rekordnom čase
Pohoda pritom dnes oznámila aj to, že je vypredané. Organizátorom sa podarilo predať všetkých 33 000 festivalových permanentiek necelé tri týždne pred festivalom, čo je nový rekord. Takto skoro sa to ešte nikdy nepodarilo.
Tento ročník navyše prinesie “jeden z najsilnejších programov v histórii podujatia. Na Pohode vystúpia svetové mená ako The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Lykke Li, IDLES, Denzel Curry, Baxter Dury, Aldous Harding, Sofia Kourtesis, Alina Pash, Emilíana Torrini, Hildur Guðnadóttir, Jana Kirschner & Robert Balzar Trio, Adrian Quesadas Trio Asesino, Yuki Chiba a desiatky ďalších domácich aj zahraničných interpretov a interpretiek,” hovorí organizátor.
Vypredanie sa však týka všetkých 3- a 4-dňových festivalových permanentiek. Organizátori zároveň potvrdili, že ďalšie viacdňové vstupenky už nebudú uvoľnené do predaja ani pred festivalom, ani počas jeho konania. Ak teda ešte vstupenky nemáte a chcete ísť, vašou jedinou šancou sú jednodňové na stredajší program The Cure Extra Day.
“Návštevníci a návštevníčky sa tak môžu zúčastniť úvodného dňa festivalu, ktorý ponúkne takmer plnohodnotný festivalový zážitok vrátane otvoreného areálu, kempov, kompletnej gastro ponuky a sprievodného programu,” hovorí organizátor.
Ak premýšľate nad nákupom vstupeniek z druhej ruky, treba si dať pozor. Organizátori odporúčajú využiť výhradne oficiálnu platformu TicketSwap, ktorá overuje platnosť a originalitu všetkých vstupeniek.
Neistá budúcnosť
Prednedávnom sa pritom začalo riešiť, kde sa bude Pohoda ďalšie roky konať. Primátor mesta Trenčín Richard Rybníček koncom mája upozornil na zásadnú vec. Podľa informácií, ktoré uverejnil na sociálnej sieti v statuse, stál podpis zmluvy na ďalšie roky medzi rezortom obrany a letiskom, na ktorom sa Pohoda koná. “POHODA nie je len festival. Je to symbol Trenčína. A ničiť symboly nikdy nebýva dobré znamenie,” píše v statuse Rybníček.
Primátora mimoriadne znepokojujú informácie, že “dvaja zástupcovia ministerstva obrany v dozornej rade Leteckých opravovní Trenčín sa zatiaľ nevyjadrili, či podporia podpis zmluvy pre festival na ďalšie roky. Objavili sa dokonca aj úvahy, že rozhodnutie chcú odložiť až na september.”
“Festival podobného významu sa pripravuje minimálne rok vopred. Každý, kto rozumie kultúre, organizácii veľkých podujatí alebo fungovaniu mestskej či regionálnej ekonomiky, si musí uvedomovať, že neistota v tak zásadnej otázke môže mať vážne dôsledky. O to zvláštnejšie pôsobí fakt, že podľa mojich potvrdených informácií majú iné podujatia na trenčianskom letisku, vrátane festivalu GRAPE, zmluvy na budúci rok resp. budúce roky podpísané už dnes. Festival POHODA nie,” pokračuje Rybníček.
Ministra Kaliňáka verejne požiadal, aby sa k situácii vyjadril a aby ju vysvetlil. “Prečo ministerstvo obrany brzdí podpis zmluvy s festivalom POHODA, keď pri ostatných podujatiach na trenčianskom letisku podľa dostupných informácií podobný problém nevznikol?” pýta sa Rybníček v závere.
Na upresnenie celej situácie sme sa opýtali aj festivalu Pohoda. V stanovisku pre interez uviedol organizátor Michal Kaščák, že o predĺžení zmluvy nerokujú s ministerstvom obrany, ale s vedením Leteckých opravovní Trenčín (LOTN) a tie musia získať súhlas dozornej rady a ďalších orgánov.
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