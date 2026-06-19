Veľká novinka na slovenských čerpacích staniciach. Spúšťa sa prvá ultrarýchla nabíjačka, pribudnú ďalšie

Spoločnosť OMV predstavila na diaľničnom odpočívadle D1 Zlaté Piesky v smere do Bratislavy zaujímavú novinku. Ide o nový nabíjací hub a zároveň prvú lokalitu v rámci ultrarýchlych nabíjacích staníc. Pre rozvoj verejne dostupného nabíjania pre elektromobily ide o významnú udalosť. Známa značka zároveň avizuje, že v rozširovaní siete bude pokračovať.
Nabíjací hub bol vybudovaný v rámci projektu Vybudovanie národnej siete ultrarýchlych nabíjacích staníc (Ultra Fast Charger – UFC) popri diaľniciach a rýchlostných cestách v sieti TEN-T.
Pribudne 12 ďalších
Ako už bolo spomenuté, nový hub na odpočívadle Zlaté Piesky je prvou lokalitou OMV v rámci tohto projektu. Vodičom elektromobilov čoskoro prinesie ultrarýchle nabíjanie vhodné najmä na dlhšie trasy a dostupnosť priamo na diaľničnom ťahu.
„Projekt národnej siete ultrarýchlych nabíjacích staníc je dôležitým krokom k tomu, aby sa elektromobilita stala plnohodnotnou súčasťou cestovania na Slovensku aj v širšom regióne. Vybudovanie nových nabíjacích hubov na diaľničných odpočívadlách pomôže odstrániť jednu z hlavných bariér pri dlhších cestách – dostupnosť výkonnej a spoľahlivej infraštruktúry. OMV chce byť pri tejto transformácii mobility aktívnym partnerom,“ uviedol Peter Vyšný, viceprezident pre elektromobilitu skupiny OMV.
Ako kompetentní ďalej potvrdili, v blízkej dobe by sa malo do prevádzky spustiť 12 ďalších lokalít, pričom každý hub bude mať k dispozícii 6 – 12 nabíjacích bodov. Súčasťou budovania takejto infraštruktúry sú aj nabíjacie stanice pre nákladné vozidlá, ktoré budú k dispozícii v piatich lokalitách.
Takéto rozmiestnenie má podporiť dostupnosť ultrarýchleho nabíjania na kľúčových trasách a prispeje k pohodlnejšiemu cestovaniu elektromobilom naprieč Slovenskom. Zároveň táto realizácia nadväzuje na doterajší rozvoj siete OMV eMotion na Slovensku. Tá aktuálne zahŕňa 47 lokalít, až 168 samostatných nabíjacích bodov s výkonom až do 400 kW a pokrýva trasu Bratislava – Košice približne každých 100 kilometrov.
„Ako spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami v poskytovaní služieb pre motoristov vnímame rozvoj elektromobility ako prirodzené rozšírenie našej ponuky. Teší nás, že tieto skúsenosti môžeme využiť aj pri budovaní nových možností mobility na Slovensku. Prvý hub je dôležitým krokom v rozvoji siete OMV eMotion,“ dodala Elisabeth Cigler, retail manažérka pre sieť čerpacích staníc OMV Slovensko.
Spoločnosti sa na Slovensku darí
Sieť OMV patrí dlhodobo medzi najvýznamnejšie v rámci slovenského segmentu čerpacích staníc, čo potvrdzujú aj hospodárske výsledky spoločnosti. Za minulý rok sa tržbami opäť dostala nad hranicu jednej miliardy eur. Vykázaný zisk medziročne síce klesol o 9 %, no aj tak bol na úctyhodnej úrovni 13,87 milióna eur.
Okrem nového projektu ultrarýchlych nabíjacích staníc taktiež OMV rozvíja aj koncept v spolupráci s reťazcom Billa, ktorý môžu zákazníci poznať ako VIVA BILLA. V praxi sa tak k základnému sortimentu potravinového a nepotravinového tovaru vrátane pečiva, ovocia či zeleniny dostanú aj počas sviatkov či v noci, keď sú bežné pobočky supermarketov zatvorené. Podľa údajov z oficiálneho webu je takýto koncept prístupný už na 65 čerpacích staniciach.
Nespí ani konkurencia
Ako sme vás nedávno informovali, zaujímavé projekty rozvíja na poli čerpacích staníc aj konkurencia. Poľský Orlen vstúpil na náš trh s dlhodobou ambíciou byť tuzemskou dvojkou a razí si svoju vlastnú stratégiu. V rámci neho rozvíja napríklad koncept samoobslužných čerpačiek, na ktorých dokáže zákazníkom vďaka zníženým nákladom ponúkať lacnejšie palivo. Ako nám spoločnosť potvrdila, už čoskoro sa existujúca sieť bezmála 40 pobočiek rozšíri.
“Aktuálne prevádzkujeme 39 samoobslužných staníc a v najbližšom období plánujeme otvoriť ďalšie tri nové lokality,” potvrdila pre interez Klaudia Hrdličková, Head of Marketing, Sponsorship & PR spoločnosti Orlen Unipetrol Slovakia. Konkrétne by sa tak malo stať v Revúcej a vo Veľkých Kapušanoch, tretiu lokalitu zatiaľ kompetentní neupresnili, no naznačili pokračovanie expanzie. “Naďalej aktívne vyhľadávame ďalšie vhodné príležitosti na rozširovanie siete,” dodala Hrdličková.
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