Tragédia pri Košiciach: Na vodnej ploche plávalo telo muža, nepodarilo sa ho zachrániť

Počas letných mesiacov by mali byť ľudia obozretní a to nie len pre horúčavy. Rizikové môže byť aj kúpanie sa na vodných plochách ako sú jazerá alebo priehrady. K tragédii došlo aj dnes a to v okolí Košíc.
Na vodnej ploche v katastri obce Čaňa v okrese Košice-okolie v lokalite Tajvan našli v piatok telo osoby. Ako pre TASR potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint, na tiesňovú linku krátko po 8.40 h nahlásili, že na vodnej ploche pláva telo osoby, pri ktorom sa nachádzal pes.
Muža už nezachránili
„Po príchode na miesto bolo telo osoby už vytiahnuté z vody na breh príslušníkom HaZZ mimo služby, ktorý sa v čase udalosti nachádzal v jej blízkosti,“ doplnil hovorca. Súbežne s hasičmi dorazila na miesto aj posádka záchrannej zdravotnej služby.
Záchranári spolu s príslušníkmi HaZZ začali s resuscitáciou. Napriek niekoľkominútovej snahe sa osobu nepodarilo zachrániť. Na mieste zasahovali štyria príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Čani s tromi kusmi techniky.
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