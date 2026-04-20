Nová komédia je hitom Netflixu. V hlavnej úlohe sa predstavila dcéra legendárneho Adama Sandlera

Máte radi komédie s Adamom Sandlerom? Možno si zamilujete aj tie, v ktorých hrá jeho 19-ročná dcéra Sadie. Podľa divákov je však príbeh filmu len „priemernou blbinou“.
Hit Netflixu
Pred pár dňami na obľúbenú streamovaciu platformu Netflix dorazila nová americká komédia s názvom Roommates, ktorá si okamžite získala divákov až z 80 krajín sveta vrátane Slovenska a vyšvihla sa na prvé priečky najsledovanejších titulov, ako sme si všimli na FlixPatrole.
Komédia sleduje naivnú vysokoškoláčku v prvom ročníku menom Devon, ktorá požiada chladnú, no sebavedomú Celeste, aby bola jej spolubývajúcou. Ich rozvíjajúce sa priateľstvo sa však veľmi rýchlo zvrhne na vojnu pasívnej agresie.
Hlavnú postavu študentku Devon stvárnila Sadie Sandler – dcéra slávneho herca ikonických komédií Adama Sandlera, ktorý sa v komédii objavil tiež, ale len vo vedľajšej úlohe.
Má priemerné hodnotenia
Snímka aj napriek úspechu na Netflixe získala len priemerné hodnotenia. Diváci jej na portáli ČSFD udelili 49 % a na IMDb má rating 5.7/10. No na Rotten Tomatoes je to oveľa viac – až 70 %.
V recenziách na ČSFD diváci tvrdia, že komédia je nekvalitná a dokonca ju nazvali „priemernou blbinou“. Na Rotten Tomatoes však diváci ocenili herecký výkon Sadie Sandler a pútavú tému príbehu.
