Fantázia v pohybe: Emma Zapletalová získala zlato na majtrovstvách Európy, súperkám nedala žiadnu šancu

Slovenská atlétka Emma Zapletalová potvrdila úlohu najväčšej favoritky a získala zlatú medailu v behu na 400 m prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. Dvadsaťšesťročná pretekárka triumfovala časom 52,91 sekundy s náskokom 42 stotín pred domácou Emily Newnhamovou (53,33 s) a Portugalčankou Fatoumatou Bintovou Diallovou (53,55 s).
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Pre Slovensko získala druhú zlatú medailu v histórii samostatnosti, prvú vybojoval terajší šéftréner SAZ Libor Charfreitag v Barcelone 2010 v kladive. „Mám tú medailu na krku, ale ešte to tak úplne neregistrujem, že som zvíťazila. Ale veľmi sa teším a som šťastná, ako ide táto sezóna. Ešte nie je koniec, ešte ma čakajú mítingy, ale toto bol prvý vrchol a ten som splnila,“ povedala.
Vyhrala s veľkým náskokok
Zapletalová odštartovala v siedmej dráhe, po dvoch prekážkach figurovala na druhej priečke a po ôsmej sa už dostala na čelo, ktoré z rúk nepustila. V závere potvrdila, že má skvelý finiš a ešte navýšila náskok pred konkurentkami, ktoré jej nemali šancu vziať zlato. Líderka tohtoročných tabuliek (52,30 s) tak naplnila cieľ, s ktorým prišla do Birminghamu.
„Som spokojná, že som zvíťazila a potvrdila som, že som favoritka. Splnila som si môj cieľ, som majsterka Európy. I keď úprimne s výkonom a behom nie som úplne spokojná. Cieľom bolo bežať na osobák. Bolo to ďalej od osobáku a spravila som aj chybu na deviatej prekážke, že som išla na šestnásť krokov. Ale mám zlato a to je v týchto pretekoch dôležitejšie. V cieli som bola neskutočne šťastná, že som to zvládla a že som to ustála. Cítila som tú podporu, že ma ľudia sledujú a že som v pozícii, že som tu, aby som vyhrala medailu,“ povedala vo vysielaní STVR.
Zapletalová nemusela štartovať v rozbehoch a bola nasadená priamo do semifinále. Predstavila sa v druhom behu, v ktorom bola jednoznačná favoritka na výhru a svoju úlohu aj splnila. Jej čas 54,09 sekundy bol nakoniec štvrtý najlepší, v semifinálových behoch bola najrýchlejšia Belgičanka Paulien Couckuytová výkonom 53,87 s. Tá skončila vo finále štvrtá.
„Je to splnený sen, vždy som túžila vyjsť na najvyšší stupienok. Teraz sú to majstrovstvá Európy, ale verím, že možno v budúcnosti to bude aj o čosi viac a na väčších pretekoch. Ale je to super, že som dokázala zvíťaziť, stať sa majsterkou Európy a taktiež získať zlato pre našu krajinu po dlhej dobe. Teším sa, že to nie je len zlato pre mňa, ale zlato aj pre môj tím, trénera, pre celú rodinu, pre Slovensko, pre atletiku. Vážim si to, že sa s medailou môžem podeliť so všetkými,“ tešila sa Zapletalová v mixzóne pred slovenskými novinármi.
Slovensko malo v disciplíne dvojnásobné zastúpenie, Daniela Ledecká sa predstavila už v rozbehoch, keď v prvom obsadila 2. miesto s časom 55,93 s a vybojovala si účasť v semifinále. Dvadsaťdeväťročná pretekárka v ňom skončila na piatom mieste a nepostúpila. Napriek tomu si vylepšila sezónne maximum, keď zabehla čas 55,22 sekundy. Na postup na základe času bol potrebný výkon 54,50 s. Ledecká obsadila celkovo 13. miesto a na šampionáte sa ešte predstaví v štafete na 4×400 m.
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