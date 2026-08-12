Nemáte zváračské sklo či špeciálne okuliare na sledovanie zatmenia Slnka? Skúste tento bezpečný trik

Foto: TASR/interez.sk (Roland Brožkovič)

Matej Mensatoris
Vyrobte si vlastnú cameru obscuru a sledujte zatmenie Slnka bezpečne.

Už čoskoro nás čaká veľká astronomická udalosť. Čiastočné zatmenie Slnka rozhodne nie je bežné a mnohí ľudia sa už tešia na nebeské divadlo. Avšak, pozerať sa do Slnka bez vhodných ochranných pomôcok rozhodne nie je najlepší nápad, keďže si môžete veľmi jednoducho trvalo poškodiť zrak. Je tu ale jeden bezpečný trik, ktorým môžete zatmenie pozorovať bez akéhokoľvek rizika. 

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Ak ste na ochranné pomôcky, ktorými by ste mohli pozorovať zatmenie Slnka, zabudli, teraz ich narýchlo zohnať môže byť problém. Ako sme vás už informovali v našom článku, železiarstva, kde predávajú zváračské sklá (s ochranným číslom 14 a vyššie), či špecializované obchody napríklad na okuliare určené na pozorovanie zatmenia Slnka, hlásia vypredané zásoby.

Bezpečný a jednoduchý vynález

Pozorovanie zatmenia Slnka sa dá ale uskutočniť jednoduchým vynálezom s názvom camera obscura, ktorého princíp poznali ľudia už v 5. storočí pred Kristom. Cez tento prístroj, ktorý si viete vyrobiť z materiálov, ktoré sa bežne nachádzajú v každej domácnosti, dokážete nepriamo pozorovať zatmenie Slnka, a to bez rizika poškodenia zraku.

Princíp camery obscury. Foto: Public Domain

Budete potrebovať škatuľu, napríklad od topánok, alebo od cereálií či inú krabicu, ideálne pozdĺžneho tvaru. Ďalej potrebujete čistý biely kancelársky papier, alobal, lepiacu pásku (ideálne nepriehľadnú), ihlu a nožnice.

Postup

  1. Na vnútornú stranu krabice, konkrétne na kratšiu zadnú stenu, nalepte čistý biely papier. Môžete použiť napríklad samolepiaci biely papier. Na túto stenu sa bude premietať obraz a papier bude slúžiť ako plátno pri projektore.
  2. Na protiľahlej stene krabice vyrežte dva otvory, napríklad od veľkosti 2 x 3 centimetre. Jeden umiestnite na ľavú stranu a druhý na pravú stranu. Kým jeden bude slúžiť na vstup svetla, druhý bude pozorovací, cez ktorý sa budete pozerať na premietaný obraz.
  3. Jeden otvor prekryte alobalom a ten prichyťte lepiacou páskou. Dôkladne ho oblepte, nech cez okolie alobalu nepreniká žiadne svetlo.
  4. Do stredu alobalu urobte pomocou ihly malú a hladkú dierku. Pamätajte na to, že čím bude dierka okrúhlejšia, tým bude obraz ostrejší.
  5. Uistite sa, že do krabice, okrem malého otvoru vytvoreného pomocou ihly a pozorovacieho okienka, nevniká zo žiadneho iného miesta svetlo. Ak áno, všetky škáry prelepte nepriehľadnou páskou.

Pozorovanie pomocou vyrobeného prístroja

S takto pripravenou a vyrobenou camerou obscurou môžete nepriamo a bezpečne sledovať zatmenie Slnka. Postavte sa chrbtom ku Slnku. Cameru obscuru namierte tak, aby lúče zo Slnka dopadali priamo na dierku vytvorenú v alobale. Cez druhý vyrezaný otvor sa pozrite do vnútra. Uvidíte tam premietaný zmenšený obraz Slnka a postupné zatmenie Mesiacom.

Pozor! Nikdy sa nepozerajte priamo do Slnka bez náležitých ochranných pomôcok. Camera obscura slúži na nepriame pozorovanie Slnka. 

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