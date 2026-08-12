Práve teraz: Začína zatmenie Slnka. Najväčšiu astronomickú udalosť posledných rokov sledujú milióny ľudí

Foto: SITA/interez (Eva Ava Šranková)

Matej Mensatoris
Zatmenie Slnka patrí medzi to najzaujímavejšie, čo môžeme pozorovať na oblohe.

Takéto niečo sme mohli pozorovať na Slovensku naposledy v roku 1999. V niektorých častiach Európy bude pozorovateľné úplné zatmenie, na Slovensku nastane iba čiastočné prekrytie Slnka Mesiacom. Najlepšie podmienky na pozorovanie úplného zatmenia Slnka budú mať obyvatelia Španielska, Islandu či španielskych ostrovov. Aj na Slovensku to však bude veľké astronomické divadlo. 

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Kedy a kde pozorovať

Na Slovensku bude pozorovateľné čiastočné zatmenie, a to vo večerných hodinách. Výhodu budú mať pozorovatelia na západnom Slovensku, kde Slnko zapadá neskôr. „Konkrétne pre Bratislavu začne Mesiac zakrývať Slnko o 19.21 h, maximálna fáza nastane o 20.06 h, keď Slnko bude už nízko nad severozápadným obzorom a bude na 84 percent zakryté Mesiacom,“ spresnil astronóm Juraj Tóth z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského.

„Do pravého spodného okraja slnečného disku sa „zahryzne“ silueta tmavého Mesiaca v nove. Čím viac na východ sa budete nachádzať, tým neskôr čiastočné zatmenie začne a tým menej zo zatmenia bude aj vidieť. Maximum úkazu prebehne na území Česka aj Slovenska okolo 20:11 SELČ (presný čas závisí od polohy pozorovateľa), nie všade však bude viditeľné (na východe Česka a väčšine Slovenska prebehne najväčšie zatmenie už pod obzorom),“ informuje Petr Horálek z Fyzikálneho ústavu v Opave.

Zatmenie Slnka
Ilustračná foto: SITA/AP

Sledovanie dnešného zatmenia bude celé o načasovaní a o vašej polohe. Celé to bude veľmi tesné, pretože vrchol zatmenia už z mnohých miest na Slovensku neuvidíme, pretože Slnko medzitým zapadne. Začiatok zatmenia však bude vidieť takmer odvšadiaľ z nášho územia, no jeho vrchol treba sledovať z čo najzápadnejšej polohy a zároveň z takej, kde západ Slnka nezakrýva nejaké pohorie, napríklad Malé Karpaty. Práve s tým vám pomôže aplikácia ShadowMap, na ktorú dnes upozornil obľúbený influencer a vedec Samuel Kováčik.

Ak chcete tento jav sledovať, musíte si zaobstarať na to určené okuliare s normou ISO 12312-2. Takéto okuliare ste mohli nájsť v ponuke špecializovaných obchodov či hvezdární. Mnohí, čo sa spamätali na poslednú chvíľu, tak už mali smolu. Ďalšou možnosťou na sledovanie zatmenia Slnka hneď po okuliaroch je zváračské sklo s najvyšším stupňom zatmavenia, teda 14. Tmavosť 13 je na hrane, no 12 sa už určite neodporúča.

Zatmenie Slnka a sklo
Foto: interez.sk (Roland Brožkovič)

Nikdy sa do Slnka nepozerajte bez ochrany v podobe na to určených okuliarov, špeciálnych slnečných filtrov alebo správneho zváračského skla. Bez ochrany riskujete trvalé poškodenie zraku. 

Ak článok čítate v čase prebiehajúceho zatmenia, možno si stihnete ešte vyrobiť cameru obscuru. Cez tento prístroj, ktorý si viete vyrobiť z materiálov, ktoré sa bežne nachádzajú v každej domácnosti, dokážete nepriamo pozorovať zatmenie Slnka, a to bez rizika poškodenia zraku. Celý návod, ako vyrobiť cameru obscuru sme zhrnuli v článku.

Zatmenie môžete sledovať tiež ako živý prenos

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Úplné zatmenie Slnka v roku 1999: Ľudí zvážali autobusy na Balaton a vtáky sa správali…

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