Vo veku 63 rokov nečakane zomrela slovenská profesorka. Bola odborníčkou na slovenskú literatúru

Zapálená sviečka

Ilustračná foto: Pixabay

Matej Mensatoris
Akademická obec prišla o dlhoročnú pedagogičku a literárnu kritičku, ktorá svoj profesijný život zasvätila výskumu slovenskej prózy po roku 1989.

Vo veku 63 rokov zomrela v stredu (12. 8.) profesorka a odborníčka na slovenskú literatúru Marta Součková. O jej náhlom úmrtí informovala hovorkyňa Prešovskej univerzity (PU) Ingrid Timková na univerzitnom webe. Zosnulá pedagogička pôsobila na tamojšej filozofickej fakulte, kde od roku 2017 zastávala pozíciu vedúcej Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií PU, na ktorý sa odvoláva Dennik N, označil jej odchod za obrovskú stratu pre akademickú obec aj slovenskú kultúru. Podľa vyjadrenia inštitútu zanechala vo svojom odbore nezmazateľnú stopu ako pedagogička, školiteľka a editorka mnohých rukopisov. Viaceré z nich sa vďaka jej práci dostali až do Zlatého fondu slovenskej literatúry.

Profesorka Marta Součková
Foto: Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty PU

Zameranie a ďalšie pôsobenie

Literárna vedkyňa sa vo svojej odbornej praxi venovala primárne slovenskej literatúre po roku 1989, literárnej kritike a poetike prozaického textu. K jej najznámejším monografiám patria diela analyzujúce prózu po rokoch 1989 a 2000, za ktoré opakovane získala Cenu rektora PU. Okrem toho pripravovala edície textov od známych autorov, akými boli Jozef Cíger Hronský či Milo Urban.

Mimo akademickej pôdy sa angažovala ako členka porôt vo viacerých literárnych súťažiach, vrátane ocenenia Anasoft litera. Ako pripomenul Denník N, Součková pôsobila aj v Rade Fondu na podporu umenia. Z tejto funkcie však po príchode nového vedenia odstúpila.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Úplné zatmenie Slnka v roku 1999: Ľudí zvážali autobusy na Balaton a vtáky sa správali…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najlepšie miesto na skladovanie ovocia: Otestovali sme tri druhy a zistili, kde vám zhnijú najskôr
Najlepšie miesto na skladovanie ovocia: Otestovali sme tri druhy a zistili, kde vám zhnijú najskôr
6 € za vstup a veľké pivo za 2,50 €: Kúpali sme sa na skrytom jazere a ochutnali „kúpaliskové“ gastro
Tip na výlet
6 € za vstup a veľké pivo za 2,50 €: Kúpali sme sa na skrytom jazere a ochutnali „kúpaliskové“ gastro
Pre chorobu si siahol na život, mal halucinácie. Robin Williams humorom zachraňoval iných, sebe pomôcť nevedel
Pre chorobu si siahol na život, mal halucinácie. Robin Williams humorom zachraňoval iných, sebe pomôcť nevedel
Baba Vanga je Nostradamus z Balkánu: Negramotná žena oslepla pri búrke a mala dostať dar. Pravda je inde
Baba Vanga je Nostradamus z Balkánu: Negramotná žena oslepla pri búrke a mala dostať dar. Pravda je inde
Pobláznila celé Slovensko, donedávna o nej nikto nevedel: Kto je atlétka Anna Švrček, ktorá sa stala virálnou?
Pobláznila celé Slovensko, donedávna o nej nikto nevedel: Kto je atlétka Anna Švrček, ktorá sa stala virálnou?
Bola som v Afganistane: Musela som dodržiavať pravidlá. Ženy nesmú pracovať, diktujú im, ako sa obliekať
Bola som v Afganistane: Musela som dodržiavať pravidlá. Ženy nesmú pracovať, diktujú im, ako sa obliekať
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode. Vražda Sharon Tate šialenými mansonovcami šokovala svet
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode. Vražda Sharon Tate šialenými mansonovcami šokovala svet
Japonci sa nevzdali, dostali druhú atómovú bombu. Nagasaki spálila ešte silnejšia explózia než Hirošimu
Japonci sa nevzdali, dostali druhú atómovú bombu. Nagasaki spálila ešte silnejšia explózia než Hirošimu
Vykúpenie z väznice Shawshank bol prepadák: Herec sa musel popasovať s výkalmi, režisér odmietol 2,5 milióna
Tip na film
Vykúpenie z väznice Shawshank bol prepadák: Herec sa musel popasovať s výkalmi, režisér odmietol 2,5 milióna
Nikol sa presťahovala do Egypta: Ramadán som si upravila a držala pôst 14 dní. Miestnym sa páči tajomno žien
Slováci a Česi v zahraničí
Nikol sa presťahovala do Egypta: Ramadán som si upravila a držala pôst 14 dní. Miestnym sa páči tajomno žien
Z hlavy zločinca stúpal dym, v sále smrdelo zhorené mäso. Prvá poprava elektrickým kreslom nevyšla na prvýkrát
Z hlavy zločinca stúpal dym, v sále smrdelo zhorené mäso. Prvá poprava elektrickým kreslom nevyšla na prvýkrát
Navštívili sme najlepšie klimatické kúpele na Slovensku. Hrdzavý areál zastal v 90. rokoch, no príroda očarí
Tip na výlet
Navštívili sme najlepšie klimatické kúpele na Slovensku. Hrdzavý areál zastal v 90. rokoch, no príroda očarí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac