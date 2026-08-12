Vo veku 63 rokov nečakane zomrela slovenská profesorka. Bola odborníčkou na slovenskú literatúru

Vo veku 63 rokov zomrela v stredu (12. 8.) profesorka a odborníčka na slovenskú literatúru Marta Součková. O jej náhlom úmrtí informovala hovorkyňa Prešovskej univerzity (PU) Ingrid Timková na univerzitnom webe. Zosnulá pedagogička pôsobila na tamojšej filozofickej fakulte, kde od roku 2017 zastávala pozíciu vedúcej Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy.
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Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií PU, na ktorý sa odvoláva Dennik N, označil jej odchod za obrovskú stratu pre akademickú obec aj slovenskú kultúru. Podľa vyjadrenia inštitútu zanechala vo svojom odbore nezmazateľnú stopu ako pedagogička, školiteľka a editorka mnohých rukopisov. Viaceré z nich sa vďaka jej práci dostali až do Zlatého fondu slovenskej literatúry.
Zameranie a ďalšie pôsobenie
Literárna vedkyňa sa vo svojej odbornej praxi venovala primárne slovenskej literatúre po roku 1989, literárnej kritike a poetike prozaického textu. K jej najznámejším monografiám patria diela analyzujúce prózu po rokoch 1989 a 2000, za ktoré opakovane získala Cenu rektora PU. Okrem toho pripravovala edície textov od známych autorov, akými boli Jozef Cíger Hronský či Milo Urban.
Mimo akademickej pôdy sa angažovala ako členka porôt vo viacerých literárnych súťažiach, vrátane ocenenia Anasoft litera. Ako pripomenul Denník N, Součková pôsobila aj v Rade Fondu na podporu umenia. Z tejto funkcie však po príchode nového vedenia odstúpila.
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