Štvrtú sériu Sľubu čaká najväčšia skúška: Černobyľ zasiahne do životov hrdinov, pribudnú aj nové postavy

Obľúbený seriál sa po letnej prestávke vracia na obrazovky. Štvrtá séria prinesie pokračovanie príbehov obľúbených hrdinov, nové postavy, vzťahové zvraty aj jednu z najväčších tragédií 20. storočia. Diváci sa zároveň konečne dozvedia, ako dopadol vzťah Zuzany a Michala po ich osudovom bozku.
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Na televízne obrazovky prichádza seriál, ktorý si za pomerne krátky čas získal množstvo fanúšikov. Sľub z prostredia Československa 80. rokov má za sebou už tri série a po letnej prestávke sa príbeh posunie do ďalšej kapitoly.
Štvrtá séria odštartuje v pondelok 7. septembra 2026 o 17:55 na Markíze, pričom predplatitelia Voyo budú môcť nové epizódy sledovať aj naďalej v predstihu.
Tvorcovia sľubujú emócie, napätie, humor aj nečakané zvraty. Tentoraz však do príbehu výrazne zasiahne aj skutočná historická udalosť – havária jadrovej elektrárne v Černobyle.
Čo bude ďalej po bozku Zuzany a Michala?
Jednou z najväčších otázok, ktoré zostali po finále tretej série nezodpovedané, je budúcnosť Zuzany Fraňovej v podaní Adriány Brnčalovej a Michala Andráša, ktorého hrá Kristián Baran.
Príbeh štvrtej série sa začína 29. apríla 1986, približne dva a pol mesiaca po udalostiach poslednej epizódy. Diváci tak konečne dostanú odpoveď na otázku, ktorá ich sprevádzala počas celej letnej prestávky.
Našli si Zuzana a Michal po romantickom bozku konečne cestu k sebe? Alebo ich čakajú ďalšie komplikácie? A podarí sa im vytvoriť šťastnú rodinu spolu s adoptívnym synom Kubkom (Liam Mesík)? Odpoveď na tieto otázky príde podľa tvorcov už v prvých epizódach novej série.
Sľub sa dotkne aj tragédie v Černobyle
Dej sa tentoraz odohráva na jar 1986, teda v období, keď Európou otriasla havária jadrovej elektrárne v Černobyle.
Do seriálu pritom vstúpi aj nová postava – vysokoškolský profesor Gabo Lazar, ktorého stvárni Marek Fašiang. So svojimi študentmi, medzi ktorých patrí aj Veronika Hanúsková (Anna Magdaléna Hroboňová), počas vyučovania skúša prístroj na meranie rádioaktívneho žiarenia.
Keď zariadenie zaznamená nezvyčajne vysoké hodnoty, spočiatku si všetci myslia, že ide iba o technickú poruchu. Čoskoro však vyjde najavo, že situácia je oveľa vážnejšia.
Informácie o katastrofe sa pritom k obyvateľom Československa dostávali pomaly a postupne. Neistota a strach tak preniknú aj do životov seriálových hrdinov.
„My dnes o havárii elektrárne v Černobyle vieme všetko, no vtedy sa k ľuďom dostávali len kusé informácie zo zahraničia. O to väčšou výzvou pre nás bolo priniesť tento smutný moment histórie na obrazovky tak, aby sme doň nevkladali naše dnešné vedomosti. No a stále je tu otázka, či Michal so Zuzanou už naozaj budú tvoriť pár. Odpoveď je pripravená hneď v prvých dieloch 4. série,“ prezradila Alexandra Dubovská, riaditeľka Centra výroby skupiny Markíza.
Do nemocnice prichádza ambiciózna lekárka
Druhou novou výraznou postavou bude Inga Grendová, ktorú si zahrá Simona Kollárová. Objaví sa v nemocničnom prostredí, kde nastúpi na chirurgické oddelenie.
Prijme ju primár Roman Bartoš (Vladimír Kobielsky), ktorý jej príchod vníma ako symbol pokroku. Chirurgia bola totiž v minulosti dlhé roky považovaná za prevažne mužskú doménu.
Inga však rozhodne nebude nenápadnou posilou tímu. Je rozhľadená, ambiciózna a progresívna a veľmi rýchlo sa ukáže, že s primárom Bartošom má na medicínu aj pracovné postupy odlišný pohľad. Ich rozdielne názory tak môžu priniesť ďalšie napätie a konflikty.
„Postavy lekárky Ingy a vysokoškolského profesora Gaba prinesú do Sľubu opäť nové témy, ktoré rezonovali v spoločnosti v 80. rokoch, no mnohé z nich riešime aj dnes – napríklad postavenie žien v ‚mužských‘ profesiách či stret zaužívaných postupov s tými inovatívnymi,“ uviedla Evita Twardzik, hlavná scenáristka a vedúca oddelenia vývoja seriálovej tvorby TV Markíza.
Vrátia sa aj obľúbené postavy
Nová séria pritom nebude iba o nových tvárach a Černobyle. Diváci sa môžu tešiť aj na ďalší vývoj príbehov postáv, ktoré poznajú z predchádzajúcich sérií.
Chýbať nebudú nové intrigy Evy Gregorovej (Michaela Čobejová) ani ďalšie pokračovanie príbehu Zdeny Hanúskovej (Gabika Dzuríková). Veľká životná výzva čaká aj prostorekú Andreu Andrášovú (Kristína Sisková). Tvorcovia zároveň sľubujú nezameniteľný humor rodiny Horváthovcov a ďalšie osudy postáv, ktoré si diváci počas uplynulých troch sérií obľúbili.
Čo prinesie štvrtá séria?
Štvrtá séria tak spojí osobné príbehy seriálových hrdinov s udalosťami, ktoré zásadne ovplyvnili celú spoločnosť. Vzťahy, rodinné tajomstvá, pracovné konflikty, nové postavy aj obavy z rádioaktívneho žiarenia – to všetko sa má stať súčasťou pokračovania.
Podľa toho, čo tvorcovia pripravili, rozhodne nepôjde iba o obyčajné pokračovanie príbehu. Na obľúbených hrdinov čaká obdobie, ktoré môže ich životy zmeniť viac, než si momentálne dokážu predstaviť.
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