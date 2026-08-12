Zo 700 eur sa môže stať len 210: Jeden typ dôchodku ale tvorí výnimku a pri súbehu vám ho neskrátia

O súbehu nárokov na výplatu penzie hovoríme vtedy, keď nastane situácia, že jednému poistencovi vznikne nárok na výplatu dvoch alebo viacerých dôchodkov. V takom prípade sa suma kráti a v plnej výške poberá len jeden z nich, upozorňuje Sociálna poisťovňa. Jeden typ dôchodku však predsa len tvorí výnimku a toto krátenie sa naň nevzťahuje.
správy od nás budete mať ako prví.
Čo sa deje pri súbehu nárokov
Ak poistenec, ktorému sa priznáva starobný dôchodok, už poberá invalidný dôchodok, prípadne starobný dôchodok, na ktorý bol invalidný dôchodok prekvalifikovaný, vypláca sa iba ten dôchodok, ktorý je vyšší. V prípade, že je suma oboch dôchodkov rovnaká, vypláca sa ten, ktorý si poistenec sám zvolil. Nárok na dôchodok, ktorý sa nevypláca, odo dňa súbehu zaniká.
V situácii, keď poistenec s novopriznaným starobným dôchodkom už poberá pozostalostný dôchodok, teda vdovský alebo vdovecký dôchodok, vypláca sa v plnej sume iba vyšší z nich. Nižší dôchodok sa potom vypláca v sume jednej polovice. Ak je suma oboch týchto dôchodkov rovnaká, v polovičnej sume sa vždy vypláca pozostalostný dôchodok.
Ako to funguje v praxi
Samotný pozostalostný dôchodok sa pritom nevypláca v rovnakej výške, ako poberal zosnulý manžel alebo manželka vlastný dôchodok. Predstavme si, že manžel poberal dôchodok vo výške 700 eur. Sociálna poisťovňa z neho najprv vypočíta základný vdovský dôchodok vo výške 60 %, čo predstavuje sumu 420 eur. Až potom prichádza na rad porovnanie s vaším vlastným starobným dôchodkom, pričom môžu nastať dve rôzne situácie.
Ak je váš vlastný dôchodok vyšší ako 420 eur, napríklad poberáte 600 eur, plnú sumu dostanete zo svojho dôchodku. Vdovský dôchodok je v tomto prípade ten nižší, a preto sa skráti na polovicu. Z pôvodných 420 eur tak dostanete 210 eur a vaša celková mesačná suma bude 810 eur. V tomto scenári teda dôjde k tomu, že sa vezme 60 % z manželovho dôchodku a z tejto sumy ešte presná polovica. Zo 700 eur sa tak stane len 210.
Opačná situácia nastane, ak je váš vlastný dôchodok nižší než 420 eur, napríklad vo výške 350 eur. Vtedy je vdovský dôchodok tým vyšším, takže ho dostanete v plnej 60 % sume, teda celých 420 eur. Na polovicu sa v takom prípade neskracuje vdovský dôchodok, ale váš vlastný, z ktorého dostanete 175 eur, a celkovo vám bude vyplácaných 595 eur.
Výsluhový dôchodok tvorí výnimku
Sociálne zabezpečenie príslušníkov ozbrojených a záchranných zložiek sa riadi osobitným zákonom č. 328/2002 Z. z. Celú agendu výsluhových dávok a služieb sociálneho zabezpečenia pre policajtov, hasičov a horských záchranárov zastrešuje Odbor sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra SR.
Výsluhový dôchodok je pritom možné poberať spolu s tým starobným. Zásadným rozdielom oproti bežnému súbehu dvoch dôchodkov (kde sa nižší kráti na polovicu) je, že sa pri kombinácii výsluhového a starobného dôchodku žiadna suma na polovicu nekráti. Výsluhový dôchodok totiž vypláca príslušný rezort (napr. Ministerstvo vnútra SR alebo Ministerstvo obrany SR) za odslúžené roky v ozbrojených či záchranných zložkách podľa zákona č. 328/2002 Z. z., zatiaľ čo starobný dôchodok priznáva a vypláca Sociálna poisťovňa podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení za odpracované roky v civilnom sektore.
Poberateľ má pri splnení podmienok nárok na plnú výšku výsluhového dôchodku aj plnú výšku starobného dôchodku. Avšak ak žiada Sociálnu poisťovňu o priznanie starobného dôchodku, musí uviesť, že poberá výsluhový dôchodok (prípadne doložiť rozhodnutie o jeho priznaní). Má to pritom dobrý dôvod.
Má to háčik
Zákon o sociálnom poistení presne definuje, ktoré životné etapy sa človeku počítajú do odpracovaných rokov na účely starobného dôchodku. Základom je obdobie, kedy za vás zamestnávateľ riadne odvádzal dôchodkové poistenie, prípadne ste si ho platili dobrovoľne či ako SZČO.
Pri bývalých policajtoch, vojakoch a ďalších príslušníkoch ozbrojených zložiek však platí dôležité pravidlo: odslúžené roky sa im v Sociálnej poisťovni započítajú ako starobné dôchodkové poistenie len vtedy, ak v službe neodpracovali dostatočný počet rokov na získanie výsluhového dôchodku a zároveň im nebol priznaný ani invalidný výsluhový dôchodok. Akonáhle však tieto roky už poslúžili na priznanie výsluhového alebo pozostalostného výsluhového dôchodku z osobitného systému ministerstva, Sociálna poisťovňa ich už ako starobné dôchodkové obdobie poistenia nehodnotí. Výnimkou, kedy sa doba poistenia naďalej automaticky pripočítava, je obdobie poberania klasického invalidného dôchodku od Sociálnej poisťovne, a to až do dosiahnutia dôchodkového veku.
To v praxi znamená, že aby mal človek nárok na plnú výplatu oboch dôchodkov, musí získať potrebné doby poistenia v každom systéme osobitne. Ak niekto odslúžil napríklad 20 rokov a tieto roky mu založili nárok na výsluhový dôchodok, týchto 20 rokov sa mu nemôže jednoducho ešte raz použiť ako obdobie dôchodkového poistenia na výpočet bežného starobného dôchodku.
Naopak, ak služobný pomer netrval v rozsahu potrebnom na získanie výsluhového dôchodku a sú splnené ďalšie zákonné podmienky, obdobie služby sa môže do dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne započítať.
Nahlásiť chybu v článku