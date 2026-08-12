Gigantický európsky výrobca je na kolenách. Bankrot neodvrátil, s problémami sa boril od covidu

Len pred pár dňami obletela európsky trh správa o tom, že spoločnosť Accell Group má vážne finančné problémy a nedarí sa jej napĺňať stanovené plány v rámci reštrukturalizácie. Netrvalo dlho a holandský cyklistický gigant vyhlásil bankrot.
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Informoval o tom portál NL Times. Accell Group patrí medzi absolútne najväčších výrobcov bicyklov a elektrických bicyklov v Európe, pričom v jej portfóliu sú aj známe značky ako Raleigh, Lapierre, Haibike, Ghost, Sparta, Batavus, Koga či Babboe.
Accell sa dlhodobo označoval za európskeho lídra v segmente e-bikov a zároveň za jedného z najväčších distribútorov cyklistických komponentov a príslušenstva na kontinente. Jeho problémy odštartovala pandémia covidu, ktorá síce výrobcom priala, no v konečnom dôsledku mnohých napokon dostala do hlbokej krízy.
Bankrot bol zatiaľ vyhlásený v rámci materskej firmy v Holandsku.
Neistá budúcnosť
Pandémia koronavírusu znamenala pre mnohých podnikateľov mimoriadne náročné obdobie. Výrobcovia a predajcovia bicyklov však počas pandemických rokov zažívali nevídaný boom a dopyt po ich produktoch niekoľkonásobne stúpol. Accell, podobne ako ďalší výrobcovia, museli záujem pokrývať zvýšenými zásobami. Keď potom dopyt v priebehu niekoľkých mesiacov klesol, na sklade ostalo množstvo nepredaných bicyklov.
To následne spôsobilo veľké straty a finančné problémy. Do karát výrobcovi nehrá ani súčasná spotrebiteľská nálada a ochladnutie záujmu o prémiovejšie elektrické bicykle.
Spoločnosť teda musela pristúpiť aj k viacerým zásadným krokom, ktorých cieľom bolo stabilizovať jej záväzky. Týkalo sa to napríklad tiež zatvorenia fabriky v Heerenveene v lete 2025 či masívnej reštrukturalizácie z februára 2026. V Holandsku má aktuálne Accell približne tri stovky pracovníkov, globálne zamestnáva okolo 2 000 ľudí.
Odborový zväz dúfa v reštart spoločnosti alebo aspoň v to, že časti podniku zostanú v prevádzke. Hamstra tiež vyzval správcov konkurznej podstaty, aby rýchlo začali rokovania s potenciálnymi kupcami.
Možné scenáre
To, akým spôsobom sa bude skupina Accell uberať, zatiaľ nie je známe. V hre je viacero možností, pričom najpravdepodobnejšia je tá, že sa jednotlivé značky v portfóliu spoločnosti budú rozpredávať samostatne a investorov budú hľadať mimo Accell Group. Vylúčené nie je ani otváranie lokálnych insolvenčných konaní či rušenie dcérskych spoločností a pobočiek.
Zrátané a podčiarknuté – silné a ziskové samostatné značky môžu odkúpiť noví investori alebo konkurenti, zatiaľ čo slabšie značky alebo neziskové závody môžu úplne zaniknúť. Nepredpokladá sa ale, že by najvýraznejším cyklistickým značkám pôsobiacim pod Accellom hrozil koniec.
Pád Accell Group môžeme označiť ako jeden z najväčších kolapsov v európskom cyklistickom priemysle od skončenia pandemického boomu. Zároveň však nejde ani zďaleka o jediný prípad a v posledných rokoch sa s podobnou situáciou pasovali mnohí európski, ale slovenskí predajcovia. Napríklad, v roku 2024 sme vás informovali o konci siete Kaktus Bike, ktorú majiteľ po zatvorení všetkých prevádzok poslal do konkurzu.
Ten istý rok bol negatívny aj pre známu domácu značku Kellys Bicycles, ktorá po úspešnom období padla do straty viac ako 4 milióny eur. Problémy sa v Európe dotkli aj firiem ako KTM či Bosch, ktorá vyrábala na Slovensku elektromotory.
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