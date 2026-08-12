Turisti sa v Chorvátsku sťažujú na drahé jedlo a ubytovanie: Už nechcú len ležať na pláži

Chorvátsko je každoročne jednou z hlavných tém leta. Mnoho ľudí naň na obľúbenú destináciu nedá dopustiť a vracajú sa sem rok čo rok. Iným ale stačí jedna návšteva, aby sa pustili do ostrej kritiky a sľubov, že sa sem už nikdy nevrátia. Čo si teda turisti naozaj myslia o Chorvátsku?
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Trendy sa menia, jedna vec ale ostáva rovnaká
Portál The Dubrovnik Times sa pozrel na súhrn cestovateľského obsahu, ale aj na sociálne siete, aby zistil, aké názory na Chorvátsko v súčasnosti prevládajú. Hoci destináciu preslávil napríklad seriál Hra o tróny, krásne modré more a ešte krajšie pláže, cestovanie sem už nie je len o nich. Návštevníci kladú dôraz na autentickosť, miestne zážitky, bezpečnosť a pomalšie tempo cestovania.
Hoci sa ale trendy menia, jedna vec podľa webu ostáva nemenná. Krištáľovo čisté vody Jadranského mora sú naďalej najväčším lákadlom a zábery, ktorých nájdete na sociálnych sieťach mnoho, sú dychberúce. Od Dubrovníka a Korčuly až po Hvar a Vis – fotografie a videá zachytávajúce tyrkysové zátoky, skryté pláže a život na ostrovoch stále priťahujú milióny pozretí a tisíce komentárov od cestovateľov. Tí neraz popisujú, že chorvátske more pôsobí ako z iného sveta a naživo je ešte krajšie. Jednoducho prekonáva očakávania.
Turisti už nechcú len ležať na pláži
Čoraz viac turistov však už nechce tráviť čas len ležaním na pláži. Zaujímajú ich zážitky ako ochutnávanie vín, miestnych olív, objavovanie peších trás, ale aj cyklistických chodníkov. Viac ako preplnený Dubrovník ich lákajú menšie dedinky a lokálna gastronómia. Chcú zažiť autentickú kultúru a život.
Destinácie ako Vis, Dugi Otok, Šolta a vnútrozemie Chorvátska sa čoraz častejšie objavujú v cestovateľských odporúčaniach. To odzrkadľuje rastúci záujem o menej známe miesta. Zaujímavosťou je aj to, že Chorvátsko navštevuje čoraz viac turistov aj zo vzdialenejších končín, napríklad zo Spojených štátov amerických. Pribúdajú aj letecké spojenia, napríklad medzi New Yorkom a Splitom či Dubrovníkom.
Americkí influenceri sú z Chorvátska nadšení, často ho chvália ako bezpečnú krajinu, kde za svoje peniaze dostanú všetko, po čom na dovolenke túžia. Pochopiteľne, nájdu sa aj kritici, ktorým sa ceny nepozdávajú. Nedávno sme vám napríklad priniesli článok o turistovi z Ameriky, ktorému sa ceny v chorvátskych reštauráciách zdali také vysoké, že si počas dovolenky radšej jedlá varil sám.
Ľudí neodradia ani rastúce ceny
Práve ceny sú témou, ktorá dokáže na sociálnych sieťach vyvolať poriadne ostrú diskusiu. Neraz sa ľudia sťažujú, že ceny za ubytovanie či jedlo vystrelili za posledné roky do astronomických výšin. Mnohí sa ale nenechajú odradiť. Prioritou je pre nich čisté more, kvalita zážitkov a bezpečie, ktoré destinácia núka.
Chorvátsko podľa webu postupne mení svoju identitu. Odkláňa sa od divokých večierkov a turistov tu už nechce vítať len na pár mesiacov počas rušnej letnej sezóny. Návštevníkov chce na rôzne zážitky, gastronómiu, architektúru a kultúru lákať počas celého roka. Nechce vidieť už len rastúce čísla turistov, ale chce núkať kvalitu a udržateľnosť.
Ak vás téma dovolenkovania v Chorvátsku zaujíma, pozrite si aj náš článok o tom, ktoré tri mestá sa dostali do rebríčka tých, ktoré si môžete najviac užiť pešo. Pozrite sa tiež, aké zmeny sa v posledných rokoch udiali s tou najznámejšou plážou v Chorvátsku a či sa sem skutočne oplatí ísť.
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