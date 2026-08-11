Seniori si vďaka zmenám prilepšia len dočasne. Viac peňazí v peňaženke im ostane iba na pol roka

Seniori a peniaze

Foto: Pexels

Dana Kleinová
Dôchodky
Od leta pre mnohých seniorov nastala nová situácia.

Zvyšovanie životného minima sa dotklo viacerých ľudí. Každé leto táto suma vzrastie a ovplyvní viacero dávok. Od prvého júla predstavuje suma životného minima 295,22 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu, a táto suma bude platná až do 30. júna 2027.

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V prípade seniorov je táto suma podstatná najmä, ak ide o minimálne dôchodky. Táto suma je však dôležitá aj pri výpočte viacerých sociálnych dávok, príspevkov či exekučných zrážok. Práve posledná spomínaná zmena zabezpečila, že budú mať v najbližších mesiacoch v peňaženkách o čosi viac peňazí. Je to však len dočasná situácia.

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S nárastom životného minima sa posúva hranica

Ako sme informovali v článku, od spomínanej sumy 295,22 eura mesačne sa odvíja takzvaná nepostihnuteľná hodnota (suma, ktorú exekútor poručníkovi nesmie vziať), vďaka čomu dôchodcom zostane na účtoch viac hotovosti na pokrytie bežných nákladov, ako sú potraviny či energie.

Eurobankovky
Ilustračná foto: interez.sk

Nastáva však aj opačná situácia a s nárastom životného minima sa automaticky posúva aj hranica, nad ktorou už exekútor môže peniaze strhávať bez akýchkoľvek limitov (ide o trojnásobok základnej nepostihnuteľnej sumy). Od júla táto hranica stúpne na 1 239,93 eura mesačne.

Pre drvivú väčšinu slovenských seniorov však táto horná hranica nie je kľúčová, keďže priemerný starobný dôchodok sa pohybuje na úrovni okolo 750 eur. Najzásadnejším benefitom letnej zmeny tak zostáva fakt, že ľuďom s nízkymi penziami štát garantuje vyššie minimum na prežitie.

Kedy sa zrážky pozastavia

Ako sme pritom v minulosti informovali v článku, keďže sa životné minimum zvyšuje, môže nastať situácia, keď penzistovi po odrátaní exekučných zrážok neostane výška chránenej sumy a v takomto prípade sa mu tieto zrážky dočasne pozastavia.

Ruky seniorov
Foto: Pixabay

Avšak tým seniorom, ktorým sa od augusta exekučné zrážky pozastavia, sa môže neskôr stať, že ich dôchodok bude od januára vyšší ako chránená suma, a tak im opäť začnú strhávať peniaze z dôchodku. V konečnom dôsledku si tak prilepšenie budú môcť užívať len šesť mesiacov.

Od čoho to závisí

Zmeny spojené so zvyšovaním životného minima sa pritom líšia v závislosti od toho, o aký typ dlhu ide a či dôchodca živí ďalších členov rodiny:

1. Neprednostné pohľadávky (bežné dlhy a úvery)

Do tejto kategórie spadajú napríklad nesplatené pôžičky či spotrebné úvery. V tomto režime platí najvyššia miera ochrany.

  • Základná chránená suma: Zvyšuje sa zo súčasných 397,78 eura na 413,31 eura mesačne (čo predstavuje 140 % životného minima). Dôchodcom tak v peňaženke zostane o viac ako 15 eur mesačne viac.
  • Vyživované osoby: Ak dôchodca živí ďalšiu osobu, chránená suma sa zvyšuje o polovicu základnej nepostihnuteľnej sumy – teda o 206,66 eura na každú osobu.
  • Príklad: Senior s jednou vyživovanou osobou bude mať pred exekútorom chránených až 620 eur mesačne.

2. Prednostné pohľadávky (dane, odvody, dlhy voči štátu)

Pri dlhoch voči štátnym inštitúciám sú pravidlá prísnejšie, no aj tu chránená suma porastie.

  • Základná chránená suma: Dôchodcovi musí zostať presne 100 % životného minima, teda 295,22 eura mesačne.
  • Vyživované osoby: Za každú vyživovanú osobu sa pripočítava 50 % životného minima, čo je 147,61 eura mesačne.
  • Príklad: Ak dôchodca s prednostnou exekúciou živí jednu osobu, nezdaniteľné minimum pre neho stúpne na 442,83 eura mesačne.

Osobitný režim pre výživné na deti: Ak ide o dlh na výživnom pre maloleté dieťa, základná ochrana je stanovená na 124 eur mesačne (70 % zo 60 % životného minima) a na vyživovanú osobu sa pripočítava 103,33 eura.

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