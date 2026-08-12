Nie je to Orange ani O2. Trhový líder zarobil 124 miliónov eur, operátorom sa na Slovensku darí

Dve najväčšie telekomunikačné spoločnosti na Slovensku majú za sebou ďalší ziskový rok. Finančné výsledky za rok 2025 ukazujú, že Orange Slovensko aj Slovak Telekom zostali výrazne v zisku, pričom obom sa medziročne podarilo hospodárenie zlepšiť. Rozdiel medzi nimi je však výrazný najmä vo veľkosti tržieb. Na trhu sa presadzujú aj O2 a 4ka.
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Spoločnosť Orange Slovensko dosiahla podľa portál FinStat v roku 2025 tržby 583,5 milióna eur. Oproti predchádzajúcemu roku išlo o približne jednopercentný rast. Ešte zaujímavejší je pohľad na čistý zisk. Ten dosiahol 90,49 milióna eur, čo predstavuje medziročné zvýšenie približne o 6 percent.
Orange tak dokázal z každých 100 eur tržieb premeniť približne 15,5 eura na čistý zisk. Firma mala na konci roka aktíva v hodnote 1,07 miliardy eur a vlastný kapitál takmer 388 miliónov eur. Celková zadlženosť dosiahla 63,86 percenta.
Zaujímavý je aj pohľad na to, z ktorých služieb Orange v poslednom období rastie. Operátor sa nespolieha iba na mobilné služby, ale čoraz viac posilňuje aj svoju ponuku pevného internetu a televízie. Na konci roka 2025 využívalo služby Orangeu 327 000 zákazníkov pevného internetu.
Ešte výraznejší rast zaznamenala optika. Počet zákazníkov optického internetu medziročne stúpol o približne 7,5 percenta na 214 000. Práve pevné služby tak predstavujú pre operátora jednu z oblastí, kde sa mu darí získavať nových zákazníkov. Orange zároveň na konci roka evidoval približne 190 000 TV prístupov.
Telekom zarobil najviac
Ešte vyššie čísla vykázal Slovak Telekom. Podľa údajov FinStatu dosiahla spoločnosť v roku 2025 tržby 864,5 milióna eur a čistý zisk 124,3 milióna eur. V absolútnych číslach tak Telekom zarobil približne o 33,8 milióna eur viac ako Orange.
Telekom mal zároveň výrazne väčšiu majetkovú základňu. Jeho aktíva dosiahli 1,87 miliardy eur, vlastný kapitál predstavoval viac ako 1,21 miliardy eur a celková zadlženosť bola 35,1 percenta.
Spoločnosť zároveň výrazne investovala do svojej siete. Na konci roka 2025 jeho 5G sieť pokrývala už 99,1 percenta populácie Slovenska. Operátor tak prakticky dokončil celoštátne pokrytie 5G a pokračoval aj v rozširovaní optickej infraštruktúry.
O2 kraľuje v počte SIM kariet
Do súboja veľkých slovenských operátorov sa navyše čoraz výraznejšie zapája O2. Podľa údajov FinStatu dosiahla spoločnosť O2 Slovakia v roku 2024 tržby 349,6 milióna eur a čistý zisk 29,1 milióna eur. Za rok 2025 spoločnosť ešte výsledky nezverejnila.
O2 pritom v poslednom období posilňuje najmä svoju pozíciu medzi mobilnými zákazníkmi. V roku 2025 sa podľa zverejnených údajov dostalo na približne 2,37 milióna aktívnych SIM kariet, čím sa po prvýkrát dostalo pred jednotku na trhu v tomto ukazovateli, Orange. Rozdiel medzi operátormi bol pritom iba približne 12 000 kariet.
O2 navyše v posledných rokoch výrazne investuje do svojej siete a snaží sa prilákať zákazníkov nielen cenou, ale aj ponukou služieb. Za vyšším počtom SIM kariet stojí aj úspech programu O2 Fér.
4ka pomaly rastie a rýchlo investuje
Na slovenskom trhu pritom nechýba ani štvrtý významný operátor. 4ka, za ktorou stojí spoločnosť SWAN, dosiahla v roku 2025 celkové tržby 160,6 milióna eur. Medziročne si tak polepšila o 2,3 percenta. Tržby z fixných služieb predstavovali 99,8 milióna eur, zatiaľ čo mobilné služby priniesli 60,8 milióna eur.
V roku 2025 preinvestovala rekordných 80 miliónov eur, teda približne polovicu svojich ročných tržieb. Peniaze smerovali najmä do mobilných frekvencií, rozvoja 5G siete a ďalšej infraštruktúry. Rástla aj zákaznícka základňa. Mobilné služby 4ky využívalo na konci roka viac ako 676 000 zákazníkov, čo predstavovalo medziročný nárast o približne 29 000 SIM kariet a približne o 4,5 percenta.
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