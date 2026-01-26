Viac než rodičovský dôchodok: Deti môžu rodičom prispieť stovky eur na pobyt, o tejto zmene mnohí netušia

Od minulého roka začala platiť zmena, no mnohí seniori o tom stále netušia. Prichádzajú tak nielen o peniaze, ale aj o možnosť dopriať si rekreačný pobyt či už o samote, alebo v kruhu svojej rodiny. Väčšinu nákladov pritom rieši zamestnávateľ, a tak sa nemusia báť, že by to bolo príliš nákladné.
Ako informoval portál Užitočná Pravda, od januára minulého roka začala platiť novela zákona o rekreačných poukazoch, ktorá umožňuje zamestnancom preniesť tento benefit aj na svojich rodičov. Predtým mohli využiť rekreačný poukaz len samotní zamestnanci spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi. Vždy pritom museli byť prítomní zamestnanci, ktorí príspevok dostali. Od minulého roka to však už neplatí.
Ako je to po novom
Od minulého roka si môže zamestnanec vybrať z dvoch možností – buď poukaz využije sám, alebo ho daruje svojmu rodičovi, ktorý môže na rekreáciu zobrať aj svojho manžela/manželku. Čo sa týka podmienok nároku, tie sa nezmenili. Zamestnávateľ naďalej hradí 55 percent nákladov na rekreáciu, pričom ročný limit je stanovený na 275 eur.
Povinnosť poskytovať tento príspevok sa vzťahuje na firmy s viac ako 49 zamestnancami, pričom podmienkou pre pracovníka je aspoň dvojročná dĺžka pracovného pomeru. Firmy s menším počtom zamestnancov môžu príspevok poskytovať na báze dobrovoľnosti.
Aby vám mohol byť rekreačný poukaz preplatený, dodržte tieto pravidlá:
- Lokalita: Pobyt musí prebehnúť výhradne v rámci SR.
- Trvanie: Vyžadujú sa najmenej dve po sebe nasledujúce noci.
- Obsah: Balík môže okrem ubytovania obsahovať aj wellness či stravovanie.
- Doklady: Nezabudnite si vypýtať účtovný doklad na vaše meno, ktorý slúži ako dôkaz o výdavkoch.
