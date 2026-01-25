Myslíte si, že ich poznáte, no ste na omyle. Odhaľte celebrity, ktoré si zmenili meno a málokto o tom vie

Foto: MoviesStillsDB, Profimedia

Jana Petrejová
Meno si zmenili ešte pred slávou.

Vo svete šoubiznisu nie je nezvyčajné, keď sa hviezda zrodí dvakrát – raz pod svojim pôvodným menom a potom znova ako ikona, ktorú poznáme z filmov, hudby či televíznych obrazoviek. Mnohé slávne osobnosti sa totiž rozhodli svoje rodné meno zmeniť ešte predtým, než sa stali hviezdami, a to z rôznych dôvodov.

Niektoré to urobili preto, aby ich meno lepšie znelo na reklamných plagátoch a v časopisoch, iné chceli mať jednoduchšie a zapamätateľnejšie meno, a ďalšie zase hľadali spôsob, ako sa rýchlejšie presadiť v Hollywoode plnom konkurencie. Ide viac než len o slová – pre mnohé známe tváre to znamená budovanie identity a značky, ktorá rezonuje s publikom po celom svete, ako uvádza magazín People.

Nasledujúce príbehy celebrít odhaľujú, že za každou slávnou prezývkou sa často skrýva osobná cesta, stratégia, alebo jednoducho šťastná náhoda, ktorá pomohla odštartovať hviezdnu kariéru.

Reese Witherspoon

Nikto nebol viac v nemom úžase, keď sa dozvedel, že krstné meno Reese Witherspoon nie je Reese, ako Jennifer Aniston. V nedávnom rozhovore pre LADbible Witherspoon požiadala svoju kolegyňu, aby uhádla, ktoré z troch mien – Jane, Jeanne alebo Joan – je jej stredné meno, a keď Aniston uhádla nesprávne, hviezda filmu Pravá blondínka povedala: „Jeanne. To je mätúce. Ja som Laura Jeanne.“

Foto: Profimedia

„Laura Jeanne?“ spýtala sa Aniston, zjavne zmätená. „To je moje skutočné meno,“ odpovedala Witherspoon. „Kto je Laura? Kto do pekla je Laura?“ zavtipkovala Aniston. „Počkaj, Laura Jeanne? No tak dobre, Laura Jeanne.“ Hviezda filmu Rozchod sa potom spýtala, odkiaľ pochádza meno Reese, na čo Witherspoon prezradila, že je to jej stredné meno. „Áno,“ povedala Witherspoon. „Ja som Laura Jeanne Reese.“ 

Audrey Hepburn

