Kaufland a Tesco zákazníkov potešia, možnú zmenu avizuje aj Lidl. Zálohovanie obalov by mohlo byť ešte pohodlnejšie

Ilustračná foto: TASR - Jaroslav Novák

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Zálohovanie ovplyvňuje nielen zákazníkov, ale aj samotné reťazce. Tie sa v rámci konkurenčného boja chcú spotrebiteľom priblížiť čo najviac.

Zálohovanie jednorazových obalov vstúpilo na Slovensku do platnosti začiatkom roka 2022. Toto moderné a ekologické riešenie je už v súčasnosti medzi domácimi spotrebiteľmi etablované a využívané, pričom v rámci Európy patríme medzi najúspešnejšie krajiny v percentuálnej návratnosti. Okrem zákazníkov však systém vplýva aj na samotných obchodníkov.

Tí musia brať do úvahy viacero faktorov – od efektivity vrátenia zálohovateľných obalov, až po kvalitu dodávateľa zálohomatov, respektíve pohodlnosti a dostupnosti takejto služby. Z dostupných dát vyplýva, že väčšina zákazníkov si vrátenie obalov automaticky spája s ďalším nákupom, čo môže v prípade podcenenia niektorého aspektu predstavovať aj nevýhodu v konkurenčnom boji.

Viac o zálohovaní

Celý systém zálohovania prináša viacero benefitov, ktoré už v posledných rokoch mali možnosť naplno okúsiť aj mnohí Slováci. Podľa webu Slovensko zálohuje patrí medzi hlavné výhody to, že vďaka systému sa dokáže vyzbierať až 90 % plastových fliaš a plechoviek. To, pochopiteľne, prispieva k znižovaniu hromadenia odpadu v prírode a v uliciach.

Zálohovanie využíva princíp obehového hospodárstva, uzavretia materiálového kruhu „z fľaše do fľaše“ a „z plechovky do plechovky“, čím šetrí prírodné zdroje,“ uvádza sa na webe. Výška zálohy je stanovená na 15 centov, pričom táto suma je určená strategicky – výrazne nezaťaží peňaženky spotrebiteľov a zároveň ich motivuje priniesť obaly späť.

V praxi teda systém funguje tak, že za každý vratný obal sa pri nákupe účtuje 15-centová vratná záloha. Ľudia ju získajú, ak obaly určené na zálohovanie vložia do ktoréhokoľvek dostupného zálohomatu. Následne získajú kupón, ktorý si v drvivej väčšine prípadov môžu buď uplatniť pri novom nákupe, alebo si nechajú tieto prostriedky vyplatiť v hotovosti.

Základné stanovené pravidlá platia pre všetkých, no konkrétne obchodné reťazce majú aj vlastný interný systém, v ktorom môžeme nájsť odlišnosti. Tie sa týkajú napríklad uplatňovania kupónov.

Dobré správy hlási Kaufland či Tesco

Pri uplatňovaní kupónov síce môžeme naprieč obchodníkmi registrovať mierne zmeny, no v zásade pri najväčších reťazcoch platia podobné pravidlá. Ak teda napríklad vrátite obaly v pobočke daného reťazca, kupón s finančnými prostriedkami je platný taktiež iba v sieti toho konkrétneho reťazca, respektíve iba v konkrétnej prevádzke.

Aj tu už ale môžeme od vlaňajška badať zmeny, v rámci ktorých sa chcú obchodníci priblížiť zákazníkom a uľahčiť im zálohovanie. Zároveň ide tiež o prevenciu toho, aby neprešli z rôznych dôvodov ku konkurencii. Ako vás portál interez minulý rok exkluzívne informoval, pozitívne správy hlásil ako prvý Kaufland.

Našim zákazníkom vychádzame v maximálnej možnej miere v ústrety, preto je možné bon zo zálohomatu uplatniť vo všetkých predajniach Kaufland na Slovensku, bez ohľadu na to, v ktorej z našich prevádzok prišlo k vráteniu vratných obalov a následnému získaniu bonu,“ uviedla vtedy pre interez Nikoleta Lörincová, hovorkyňa spoločnosti. Doklad tak môžu spotrebitelia využiť vo viac ako 80 predajniach Kauflandu na Slovensku.

Medzi zákazníkmi sa začalo pomerne často skloňovať to, či nakupujúci môže využiť doklad získaný za vrátenie zálohovaných obalov aj v inej predajni daného reťazca. Stáva sa totiž, že zákazník na blok môže zabudnúť a do konkrétnej predajne sa v blízkom čase nedostane, prípadne má blízko svojho bydliska inú preferovanú prevádzku rovnakého reťazca.

Ako sa nám podarilo zistiť, rovnaký prístup už je aplikovateľný aj v sieti britského Tesco Stores. V mnohých ohľadoch priekopník v inováciách medzi obchodnými reťazcami pre interez potvrdil, že kupón za zálohované obaly môžu jeho zákazníci využiť v ktorejkoľvek predajni Tesco.

Potvrdenie vydané v predajni Tesco sa dá uplatniť v rámci siete Tesco bez časového obmedzenia a bez viazanosti na ďalší nákup,“ dodala Mária Zerzanová, PR manažérka spoločnosti.

Lidl plánuje zmenu

Zástupcovia nemeckého reťazca Lidl nám počas minulého roka uviedli, že aj oni uvažujú nad zmenou, ktorá sa ale pravdepodobne neudeje v blízkom časovom horizonte. V súčasnosti ostáva postoj diskontného obchodníka rovnaký.

Aktuálne je možné uplatniť si záloh za vratné obaly len v tej predajni, kde boli odovzdané. V budúcnosti predpokladáme v tomto smere zmenu, nepôjde však o záležitosť pre najbližšie obdobie,“ vysvetlil Tomáš Bezák, vedúci úseku Corporate Affairs.

Foto: TASR – Jaroslav Novák/Unsplash

Oproti vlaňajšku sa nezmenil ani postoj ďalšieho významného hráča. Sieť Billa teda ostáva pri zaužívaných pravidlách, na ktoré sú zákazníci zvyknutí. „Kupóny budú aj naďalej uplatniteľné iba v prevádzke, kde zákazníčka alebo zákazník vrátil obaly,“ potvrdil hovorca Marek Kravjar.

S podobným modelom stále funguje aj Coop Jednota, ktorá je však v porovnaní s inými reťazcami v mierne odlišnej situácii. Zároveň ide o reťazec, ktorý spomedzi tuzemských obchodných sietí disponuje najväčším počtom odberných miest.

Vzhľadom na náš družstevný model, ktorý tvorí 25 samostatných právnych subjektov – spotrebných družstiev, nie je možné kupón z konkrétnej predajne využiť v akejkoľvek predajni v sieti COOP Jednota. Technicky ani administratívne to nie je možné,“ vysvetlila hovorkyňa Jana Kuklová. Tradičný hráč na maloobchodnom trhu zároveň dodáva, že nedisponuje spätnou väzbou, podľa ktorej by si zákazníci takúto implementáciu želali.

Priestor na inovácie ostáva

Systém zálohovania obalov je podľa viacerých prieskumov a dostupných štatistík medzi Slovákmi známy, pričom v európskom meradle patríme medzi špičku. Podľa Správcu zálohového systému sa od jeho spustenia vyzbierali už zhruba 4 miliardy obalov, čo je jasným dôkazom formovania slovenskej environmentálnej zodpovednosti. Pochopiteľne, spotrebiteľov do veľkej miery motivuje aj opätovné získanie finančných prostriedkov zo zaplatených záloh.

Zároveň sa náš systém v porovnaní s niektorými inými krajinami javí ako efektívny a postavený na pevných základoch. Stále tiež platí, že v rámci zálohovania sa postupne zavádzajú aj ďalšie a ďalšie inovácie schopné uľahčiť celý proces pre koncového zákazníka. Už v roku 2024 sa napríklad začalo čoraz viac spomínať vrátenie zálohy na bankový účet, respektíve sa medzi témami objavili aj takzvané veľkokapacitné zálohomaty.

Tie sú schopné poňať naraz väčšie množstvo obalov, čo znamená, že nie je potrebné ich do stroja vhadzovať po jednom kuse, ale obsah tašky je možné celý vysypať do vyhradenej nádoby. Ide o rýchlejší, pohodlnejší a menej znečisťujúci proces. Vymoženosťou sa môže pochváliť napríklad reťazec Billa, ktorý ju implementoval do svojej vlajkovej bratislavskej predajne. Kompetentní nevylúčili, že by sa inovatívne stroje mohli postupne rozšíriť aj do ďalších lokalít.

Ilustračná foto: TASR – Pavel Neubauer

Pozorne sledujeme trh, kde postupne pribúdajú do ponuky nové a moderné modely automatov na vratné obaly. V budúcnosti preto rozšírenie nevylučujeme, pokiaľ to bude dávať praktický, ekologický a aj ekonomický zmysel,“ povedal na margo témy hovorca Billa Slovensko Marek Kravjar.

Inovatívnym strojom disponuje taktiež reťazec Coop Jednota, ktorý ho v roku 2023 sprístupnil pri supermarkete v Dunajskej Strede a je schopný poňať až 100 obalov za minútu. V súčasnosti však už sieť neplánuje ďalšie podobné implementácie, no do budúcna ich nevylučuje.

Veľkosť zálohového automatu, samozrejme, prispôsobujeme veľkosti predajne a potenciálu pri výkupe fliaš,“ uzatvorila Kuklová.

Systém zálohovania sa zároveň dá využiť aj inými spôsobmi, napríklad na dobročinnosť. Takúto iniciatívu spustil Lidl, ktorý v rámci nej nadviazal spoluprácu s Upracme Slovensko či s občianskym združením Červený nos.

Iba u nás sa totiž môže zákazník rozhodnúť, či si záloh ponechá, alebo ho venuje na dobročinný účel. Od roku 2021 do 31. 12. 2025 bolo takto možné podporiť čistenie prírody prostredníctvom Upracme Slovensko a na tento účel venovali zákazníci viac ako 115-tisíc eur. Od januára 2026 sme v tomto smere nadviazali spoluprácu s OZ Červený nos Clowndoctors,“ uzatvoril Bezák.

