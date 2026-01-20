V Biedronke budú nakupovať ďalší Slováci. Diskontný reťazec chce pod Tatrami otvoriť desiatky nových predajní

Foto: Biedronka

Jakub Baláž
Reťazec Biedronka
Biedronka je so svojím vstupom na slovenský trh spokojná, v aktuálnom roku sú jej plány ešte ďaleko odvážnejšie.

Spoločnosť Jerónimo Martins vlani vstúpila na slovenský trh vybudovaním logistického centra vo Voderadoch a následne otvorením prvej pobočky v Miloslavove pri Bratislave. Celkovo sa v prvom nekompletnom roku podarilo pod značkou Biedronka otvoriť 15 predajní a kompetentní teraz avizujú, že rok 2026 bude oveľa dynamickejší.

Kompetentní uviedli, že prvý rok pod Tatrami naplnil ich očakávania a splnili aj stanovené kľúčové ciele. Reťazec o tom informoval v tlačovej správe.

Tento rok pribudnú desiatky predajní

Teší nás, že sme sa už stali etablovanou súčasťou slovenskej spoločnosti s ambíciou rásť a prinášať novinky na slovenský trh v prospech zákazníkov,“ uviedol na margo súčasného stavu Maciej Lukowski, generálny riaditeľ Biedronka Slovensko.

Biedronke sa podarilo expandovať do viacerých tuzemských regiónov a aktuálne má otvorených 15 predajní – konkrétne v Miloslavove, Považskej Bystrici, Leviciach, Liptovskom Mikuláši, Revúcej, Nových Zámkoch, Myjave, Malinove, Tomášove, Alekšinciach, Zlatých Klasoch a dvakrát vo Zvolene a v Senici.

Okrem toho sa diskontný reťazec spomína aj v súvislosti so Žilinou, s Gbelcami, Nesvadmi, Bošanmi, Kostolnými Kračanmi, Čiernym, Dudincami, so Zemianskou Olčou, s Veličnou či Mostovou. Nových pobočiek by však malo byť oveľa viac a Jerónimo Martins skloňuje číslo 50.

Biedronka ďakuje svojim zákazníkom a zamestnancom za dôveru a teší sa na rok 2026. Pôjde o veľmi dynamický rok – do jeho konca má ambíciu vybudovať na Slovensku sieť 50 predajní,“ potvrdzuje spoločnosť v novej tlačovej správe. Konkrétne lokality, tempo otvárania počas roka či ďalšie podrobnosti však „lienka“ zatiaľ nešpecifikovala.

Ako je na tom východné Slovensko?

Ešte počas minulého roka, keď bol príchod Biedronky na Slovensko iba v rovinách špekulácií či diskusií, sa predpokladalo, že vzhľadom na správanie domácich zákazníkov bude diskontný reťazec spočiatku vyhľadávať pohraničné regióny na severnom či východnom Slovensku. Dôvod bol jednoduchý – Slováci žijúci v týchto oblastiach „lienku“ poznajú a sami v nej v rámci možností nakupujú.

Faktom však je, že gro terajšej siete je koncentrované na západnom Slovensku, pričom iba v okolí Bratislavy už sú otvorené pobočky v Miloslavove, Malinove, Tomášove či Zlatých Klasoch. Už dlhší čas sa tiež spomína napríklad Chorvátsky Grob.

Ilustračná foto: interez.sk

Zároveň, prvé predajne diskontného reťazca sa už črtajú aj na Orave či Kysuciach. Ticho je zatiaľ iba okolo východného Slovenska, ktoré na svoj premiérový obchod netrpezlivo čaká.

Absencia v terajších plánoch spoločnosti môže byť spôsobená práve tým, že svoje veľké logistické centrum otvorila vo Voderadoch na západnom Slovensku a svoju tuzemskú sieť chce budovať v jeho dostupnosti. Už počas otváracieho dňa Poliaci naznačili, že takéto centrum by mohlo pribudnúť aj na východe, nebolo to však podľa ich slov v krátkodobom horizonte. Aká je situácia dnes, zatiaľ nevieme.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
