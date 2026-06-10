Máj bol druhý najteplejší v histórii meraní: Karty môže ešte zamiešať super El Niño

Oblaky

Foto: Pexels

Lucia Mužlová
SITA
Predpovede naznačujú, že pripravované El Niño by mohlo patriť medzi najsilnejšie v histórii. To by mohlo prispieť k ďalšiemu rastu globálnych teplôt a posunúť ich na nové rekordné úrovne už v roku 2027.

Svet zaznamenal druhý najteplejší máj v histórii meraní, pričom veľkú časť Európy zasiahla nezvyčajne skorá vlna horúčav. Vo svojej mesačnej správe o tom informovala klimatická služba Európskej únie Copernicus.

Počas mája padli teplotné rekordy vo Veľkej Británii, Francúzsku, v Írsku a Portugalsku. Príčinou bola takzvaná „tepelná kupola“, teda masa teplého vzduchu zo severnej Afriky, ktorá vytlačila teploty v západnej Európe výrazne nad dlhodobý priemer.

Európu zasiahla skorá vlna horúčav

Podľa služby Copernicus bol máj charakteristický rýchlym prechodom od podpriemerne chladného počasia k jednej z najintenzívnejších vĺn horúčav, aké boli v západnej Európe v tomto období roka zaznamenané. Pocitové teploty dosahovali na rozsiahlych územiach Európy 35 až 40 stupňov Celzia.

Ľudia na kúpalisku
Foto: TASR – Miroslav Košírer

Strategická riaditeľka pre klímu v Európskom centre pre strednodobé predpovede počasia Samantha Burgessová uviedla, že „nezvyčajne skorá a intenzívna vlna horúčav ukazuje, ako rýchlo sa klimatické extrémy stávajú novým normálom“. Dodala, že prudká zmena počasia pravdepodobne zvýšila jej dosahy na obyvateľstvo, poľnohospodárske plodiny aj ekosystémy, ktoré nemali dostatok času prispôsobiť sa vyšším teplotám.

Celosvetová priemerná teplota vzduchu pri zemskom povrchu dosiahla v máji 15,81 stupňa Celzia, čo je druhá najvyššia hodnota zaznamenaná za tento mesiac po máji 2024. Druhú najvyššiu úroveň v histórii meraní dosiahla aj priemerná teplota povrchu oceánov.

Môže udrieť silné El Niño

Copernicus upozornil, že v rozsiahlej oblasti tropického Pacifiku pretrvávajú mimoriadne vysoké teploty v súvislosti s vývojom klimatického javu El Niño. Svetová meteorologická organizácia minulý týždeň odhadla pravdepodobnosť jeho vzniku medzi júnom a augustom na 80 percent.

Počasie počas El Nina
Ilustračná foto: Unsplash

Predpovede naznačujú, že pripravované El Niño by mohlo patriť medzi najsilnejšie v histórii. To by mohlo prispieť k ďalšiemu rastu globálnych teplôt a posunúť ich na nové rekordné úrovne už v roku 2027. O tom, ako môže El Niño ovplyvniť počasie v lete, sme vás už informovali v našom článku.

El Niño je prirodzene sa vyskytujúci klimatický jav spojený so zvyšovaním teploty povrchových vôd v centrálnej a vo východnej časti rovníkového Pacifiku, čo spôsobuje celosvetové zmeny v prúdení vetrov, tlaku a typických zrážok. Zvyčajne sa vyskytuje každé dva až sedem rokov a trvá približne deväť až dvanásť mesiacov, pričom sa strieda s opačnou fázou La Niña.

Posledný výskyt javu El Niño prispel k tomu, že rok 2023 bol druhým najteplejším v histórii a rok 2024 najteplejším vôbec. „Po období neutrálnych podmienok na začiatku roka máme vysokú istotu, že nastupuje jav El Niño, ktorý bude ďalej zosilňovať,“ uviedol šéf klimatických predpovedí WMO Wilfran Moufouma Okia.

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