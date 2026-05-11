Ďalší pasažier mal pozitívny test na hantavírus: Má mierne príznaky, krajiny sú mimoriadne opatrné

Jeden zo 17 Američanov repatriovaných z výletnej lode MV Hondius, na ktorej došlo k šíreniu nebezpečného hantavírusu, mal pozitívny test. Oznámilo to v nedeľu americké ministerstvo zdravotníctva, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Jeden pasažier má momentálne mierne príznaky a ďalší pasažier mal mierne pozitívny PCR test na andský vírus,“ uviedol americký rezort zdravotníctva. Obaja v súčasnosti letecky cestujú v bioochranných jednotkách „z dôvodu mimoriadnej opatrnosti“.
Vírus sa šíri, traja ľudia zomreli
Amerických občanov evakuovali z Kanárskych ostrovov, kde výletná loď v súčasnosti kotví. Po pristátí v Spojených štátoch ich prevezú do špecializovaného centra v štáte Nebraska. Osoba s miernymi príznakmi bude prevezená do iného centra.
Od vypuknutia nákazy na lodi MV Hondius zomreli traja pasažieri – holandský manželský pár a Nemka. Hantavírus je zriedkavé ochorenie, ktoré sa zvyčajne šíri medzi hlodavcami.
