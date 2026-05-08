Otvorené sú 4 nové predajne, obľúbený reťazec prekonal aj 100-miliónovú hranicu. V expanzii chce pokračovať

Foto: JYSK Slovensko

Jakub Baláž
Známej značke sa na Slovensku darí, počas uplynulého roka prekonala hranicu 50 otvorených pobočiek.

Dánsky reťazec Jysk v súčasnosti patrí medzi najdynamickejších hráčov v oblasti dostupného nábytku. Populárny škandinávsky koncept je rozšírený aj na Slovensku, pričom pod Tatrami už stihol otvoriť viac ako 50 predajní. Ako sa zdá, Dánom sa u nás darí, čo potvrdili aj posledné hospodárske výsledky.

Spoločnosť JYSK s. r. o. dokázala v minulom roku tržbami prekonať magickú hranicu, úctyhodný je tiež zisk. Vyplýva to z verejne dostupných údajov.

Tržby rástli, zisk mierne klesol

Slovenská vetva škandinávskej firmy je u nás stabilne v zelených číslach a v uplynulých rokoch nezaznamenala žiadne zásadné výkyvy. Za rok 2025 sa jej navyše podarilo prekonať hranicu 100 miliónov eur v tržbách a toto obdobie zakončila na úrovni 103 miliónov eur. Medziročne tak tržby narástli o 4 %. Čo sa týka zisku, ten v porovnaní s predošlým rokom o štyri percentuálne body klesol, aj tak však bol na úrovni 16,2 milióna eur.

Tieto čísla spoločnosť hodnotí pozitívne a okrem dosiahnutých výsledkov sa im osvedčilo aj zavedenie skráteného pracovného týždňa. „V minulom finančnom roku sme zaviedli skrátený pracovný čas na 37,5 hodiny týždenne pri zachovaní plnej mzdy. Táto významná zmena bola reakciou na rastúci dopyt po lepšej rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom,“ uviedla pre náš portál Zuzana Rafajlovič z komunikačného oddelenia spoločnosti.

Jysk zároveň investoval do otvárania nových pobočiek, ako tiež do renovácie tých aktuálnych. Ako sme vás vlani informovali, reťazec totiž prešiel na nový koncept predajní, ktorý má zákazníkom priniesť lepšiu nákupnú skúsenosť prostredníctvom inšpiratívnej prezentácie sortimentu, nových modelových izieb a celkovo zjednoteného škandinávskeho vzhľadu predajní.

Medzi hlavné novinky tohto konceptu patria spomínané modelové izby zariadené podľa aktuálnych trendov z nášho sortimentu, ako aj tlmené farby, dekor dreva a bodové osvetlenie – typické znaky škandinávskeho dizajnu. Na Slovensku sme už v cieľovej rovinke,“ povedala Rafajlovič minulý rok.

Jysk je dánska maloobchodná sieť zameraná na vybavenie domácnosti – predáva najmä nábytok, matrace, bytový textil a rôzne doplnky do interiéru aj záhrady. Na slovenský trh spoločnosť vstúpila v roku 2006 a aktuálne u nás prevádzkuje 54 predajní. Najsilnejšie zastúpenie má na západnom Slovensku.

Nové predajne

Dôležitým faktorom je, samozrejme, dostupnosť tovaru pre jednotlivé slovenské regióny. Jysk v roku 2025 otvoril predajne v Dubnici nad Váhom, Handlovej a Starej Ľubovni. Začiatkom tohto roka svoje brány otvorila aj pobočka v bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice. Spoločnosti sa tak podarilo vyplniť ďalšie „biele miesta“ na mape Slovenska s tým, že expanzia bude pokračovať.

Jysk nám počas minulého roka prezradil, že jeho cieľom je mať 60 tuzemských prevádzok. Tieto plány teraz spoločnosť opätovne potvrdila.

Do našich expanzných plánov patrí nielen otváranie nových pobočiek, ale aj modernizácia tých existujúcich. Ročne sa tieto investície pohybujú okolo dvoch miliónov eur. V súčasnosti máme na Slovensku 54 predajní, pričom náš cieľ sa pohybuje okolo 60 pobočiek,“ uviedla pre interez Zuzana Rafajlovič.

Ako dodala, nepôjde iba o obsadzovanie nových lokalít. Reťazec si chce upevňovať pozíciu aj v existujúcich regiónoch. „O ďalšej expanzii uvažujeme nielen z hľadiska nových lokalít, ale aj formou posilnenia prítomnosti v mestách, kde už pôsobíme,“ povedala Rafajlovič.

Dánska značka zároveň vníma aj výzvy, ktoré sa dotýkajú prakticky všetkých maloobchodných sfér. V rámci aktuálneho trendu už urobila aj konkrétne opatrenia.

Výzvu pre nás predstavuje zvýšená opatrnosť v spotrebiteľskom správaní, na ktorú sme reagovali znížením cien produktov s trvale nízkou cenou a rozšírením mimoriadnych akciových ponúk s cieľom prilákať váhajúcich zákazníkov,“ uzatvorila hovorkyňa.

