Hantavírus vyvolal obavy: Pasažierov z infikovanej lode previezli do karantény, čaká ich až 45 dní izolácie

Dva repatriačné lety zo španielskeho ostrova Tenerife s cestujúcimi z výletnej lode MV Hondius, na ktorej došlo k šíreniu nebezpečného hantavírusu, v nedeľu večer pristáli v Británii a Holandsku, kde ich čakajú prísne karanténne opatrenia trvajúce približne šesť týždňov.
TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP a televíziu Sky News. Britské lietadlo dopravilo z Tenerife do Manchestru 20 občanov Spojeného kráľovstva; podľa dostupných informácií sú všetci bez príznakov. Následne boli prevezení do zariadenia v areáli nemocnice Arrowe Park v grófstve Merseyside, kde zostanú 72 hodín pod prísnym epidemiologickým dohľadom.
Ďalší pasažieri smerujú do Austrálie a USA
Toto zariadenie sa na účely karantény využívalo aj v roku 2020 na začiatku pandémie ochorenia COVID-19. Ak sa u pasažierov neobjavia symptómy, pôjdu do 45-dňovej domácej izolácie, uviedli britské zdravotnícke úrady. Ďalší dvaja britskí pasažieri, ktorí majú dvojaké občianstvo, však do Británie neleteli a rozhodli zotrvať v karanténe inde.
Jeden by sa mal vrátiť do Austrálie a druhý do USA. V holandskom Eindhovene pristálo lietadlo s 26 pasažiermi a členmi posádky, z ktorých sú ôsmi občanmi Holandska, potvrdilo holandské ministerstvo zahraničných vecí. Ostatní cestujúci pochádzajú podľa španielskych úradov z Belgicka, Grécka, Nemecka, Guatemaly a Argentíny.
Holandské úrady oznámili, že všetci pasažieri budú v šesťtýždňovej karanténe. Občania Holandska budú môcť izoláciu absolvovať doma, zatiaľ čo cudzinci budú umiestnení do špecializovaného karanténneho zariadenia.
Na lodi zostane ešte 34 ľudí
Španielska ministerka zdravotníctva Monica Garcíová večer uviedla, že v nedeľu bolo z výletnej lode MV Hondius evakuovaných a následne repatriovaných 94 ľudí 19 národností. Ďalej oznámila, že v pondelok odletia ďalšie dva lety do Austrálie a Holandska so šiestimi, respektíve osemnástimi ľuďmi.
Na MV Hondius zostane 34 ľudí, s ktorými loď okolo 20.00 h SELČ odpláva do cieľovej destinácie v Holandsku. Majiteľ lode, spoločnosť Oceanwide Expeditions, oznámil, že po ukončení evakuácie sa plavidlo presunie s redukovanou posádkou do prístavu v Rotterdame.
Loď MV Hondius, plaviaca sa pod holandskou vlajkou, sa ocitla v centre pozornosti po tom, čo traja pasažieri zomreli v dôsledku infekcie hantavírusom. Dvaja chorí evakuovaní, ktorí dorazili do Holandska už skôr, sú hospitalizovaní a v stabilizovanom stave.
Hantavírus je endemický najmä v Argentíne, odkiaľ loď v apríli vyplávala. Neexistuje proti nemu vakcína ani špecifická liečba. Svetová zdravotnícka organizácia zdôraznila, že globálne riziko pre verejné zdravie je nízke a odmieta paralely s pandémiou COVID-19.
Nahlásiť chybu v článku