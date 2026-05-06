Chystá sa nová predajňa, Slováci si prémiové potraviny obľúbili. Známa sieť ukázala vlaňajšie výsledky

Martin Cucík
Obchodné reťazce
Segment prémiových a lokálnych potravín na Slovensku rastie. Jedným z najväčších hráčov na našom trhu je sieť Yeme. Jej finančné výsledky však pôsobia rozpačito.

Spoločnosť Slovenský potravinársky priemysel, a. s., ktorá prevádzkuje sieť potravín Yeme, dosiahla výrazný rast obratu. Podľa dostupných finančných údajov tržby prvýkrát prekročili hranicu 50 miliónov eur.

Rok 2025 potvrdil trend vo financiách spoločnosti. Tržby rastú už niekoľko rokov po sebe dvojciferným tempom. Yeme sa dlhodobo profiluje ako prémiový koncept s dôrazom na lokálne a čerstvé produkty, čo umožňuje vyššie marže, ale zároveň obmedzuje objem predaja v porovnaní s klasickými supermarketmi. Na finančné výsledky spoločnosti upozornil portál Index.

Iba hŕstka predajní

Sieť momentálne tvorí sedem predajní, pričom väčšina sa nachádza v Bratislave a jedna v Nitre. Vzhľadom na tržby spoločnosti je počet predajní relatívne malý. Spoločnosť zároveň plánuje ďalšiu expanziu, v Trnave totiž pripravuje otvorenie novej prevádzky v lokalite cukrovaru.

Nová prevádzka má vzniknúť v zrekonštruovaných priestoroch bývalých dielní historického cukrovaru na budúcom Námestí Augusta Stummera. Developer UNITED Real Estate už podpísal s prevádzkovateľom memorandum o spolupráci, pričom otvorenie obchodu je predbežne naplánované na rok 2030.

Yeme chce do novej mestskej štvrte priniesť kvalitné remeselné potraviny, vlastnú výrobu aj dôraz na slovenských dodávateľov. Projekt Cukrovar patrí medzi najväčšie revitalizácie v Trnave a postupne má vytvoriť modernú štvrť s bývaním, so službami a s verejnými priestormi.

Tržby stúpajú, zadlženosť je však vysoká

Hoci spoločnosť zaznamenala výrazný nárast tržieb, hospodársky rok uzavrela len s minimálnym ziskom na úrovni 1058 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím však ide o citeľné zlepšenie, keďže rok predtým firma skončila v strate presahujúcej 287 000 eur.

Výsledky zároveň ukázali aj na slabšie miesto firmy. Spoločnosť eviduje záporné vlastné imanie vo výške približne 1,17 milióna eur, pričom medziročne sa tento stav zlepšil len minimálne. Vlastné imanie predstavuje rozdiel medzi majetkom firmy a jej záväzkami. Ak sa dostane do mínusu, znamená to, že hodnota dlhov prevyšuje hodnotu majetku spoločnosti.

Prevádzkovateľom siete je akciovka Spoločnosť Slovenský potravinársky priemysel, a. s., hlavným akcionárom a tvárou firmy je Peter Varmuža.

Lokálne potraviny zažívajú zlaté obdobie

Slováci čoraz viac vyhľadávajú obchody, ktoré kombinujú kvalitné slovenské produkty, čerstvosť, remeselnú výrobu a špecializovaný sortiment, ako sú bio, bezlepkové, vegánske či regionálne výrobky.

Popri Yeme sa v tomto segmente etablovali najmä dvaja významní hráči: Delia potraviny s približne 27-28 predajňami (hlavne v Bratislave a okolí, zamerané na rýchly nákup kvalitných potravín s dlhšími otváracími hodinami) a Kraj potravín, moderný slovenský reťazec s desiatkami predajní naprieč krajom, ktorý spája bežný sortiment so silným dôrazom na regionálnych dodávateľov a zdravé a špecializované produkty pre intolerancie.

Obe tieto spoločnosti majú podstatne menšie tržby. Delia potraviny zakončili rok 2025 podľa dát portálu Finstat s tržbami 13 miliónov eur, stačilo im to na zisk približne 70 000 eur. Kraj potravín má však obrovskú výhodu, keďže patrí do obrovskej potravinovej siete Terno. Tá je súčasťou investičnej skupiny Sandberg Capital, za ktorou stojí bývalý partner spoločnosti J&T Private Equity Group Martin Fedor.

