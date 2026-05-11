Teplé dni sa končia: Slovensko zasiahnu intenzívne búrky, potom príde prudké ochladenie

Ilustrašná foto: Unsplash

Nina Malovcová
Na Slovensko sa valí výrazná vlna dažďa a búrok.

Suché dni sa končia. Nad Slovensko mieri studený front, ktorý prinesie dážď, búrky aj výrazný pokles stability počasia. Najskôr začne pršať na západe, no popoludní sa búrky rozšíria naprieč krajinou a vydržať môžu až do utorkového rána.

Podľa aktuálnych predpovedí, na ktoré upozornil portál iMeteo, sa prvé zrážky objavia už v ranných hodinách. Slovensko začne od juhozápadu ovplyvňovať studený front, ktorý prinesie nielen potrebnú vlahu, ale aj intenzívnejšie búrky.

Ráno dorazia prvé prehánky

Pršať začne najskôr na západnom Slovensku a v časti Banskobystrického kraja. Prvé prehánky sa očakávajú približne medzi 7:00 a 9:00 a postupne sa budú presúvať smerom na severovýchod.

Spočiatku pôjde najmä o slabší dážď a prehánky. Ojedinele sa môže objaviť aj slabšia búrka, no dopoludnia zatiaľ meteorológovia neočakávajú výraznejšie nebezpečné javy.

Ilustračná foto: TASR/Daniel Stehlík

Prvá polovica dňa tak bude ešte relatívne pokojná. Vo väčšine oblastí spadne len niekoľko milimetrov zrážok, lokálne približne do 10 milimetrov. Aj menší dážď však môže po posledných suchých dňoch pomôcť pôde aj vegetácii.

Popoludní sa počasie výrazne zhorší

Zásadná zmena príde v druhej polovici dňa. Nad Nemeckom, Rakúskom a Českom sa začnú vytvárať početné búrkové systémy, ktoré sa budú pomaly presúvať smerom nad Slovensko. Najvýraznejšia búrková aktivita sa očakáva medzi 15:00 a 18:00. Búrky začnú vznikať najmä na západnom a južnom Slovensku, postupne sa však rozšíria aj do ďalších regiónov.

Za zhoršením počasia bude studený front, ktorý sa bude cez naše územie posúvať len pomaly. Práve preto môžu niektoré oblasti zasiahnuť intenzívnejšie a dlhšie trvajúce zrážky. Vo večerných hodinách sa začne charakter počasia meniť. Po 21:00 budú búrky od západu postupne prechádzať do trvalejšieho dažďa a zrážky môžu byť miestami intenzívne aj počas celej noci na utorok.

Po daždi príde prudké ochladenie

Kým pondelok bude ešte relatívne teplý, v utorok sa situácia výrazne zmení. Ako píše iMeteo, od severozápadu začne do našej oblasti prúdiť veľmi chladný vzduch, ktorý zrazí teploty aj o 10 °C. Denné maximá sa budú pohybovať už len od 10 °C do 16 °C. Výrazné ochladenie sa prejaví najmä v noci a nad ránom, keď sa na Slovensko vrátia mrazy.

Najchladnejšie by malo byť v stredu ráno. Na viacerých miestach môžu teploty klesnúť na 7 °C až 1 °C, pričom v dolinách severného a stredného Slovenska nie je vylúčený ani pokles pod bod mrazu. Meteorológovia upozorňujú, že ešte nižšie teploty sa môžu objaviť tesne pri zemi. Prízemné mrazy tak môžu zasiahnuť veľkú časť územia Slovenska.

Do Tatier sa vráti sneh

Výrazné ochladenie prinesie aj návrat sneženia do hôr. Hranica sneženia môže počas najchladnejších hodín klesnúť približne na úroveň 1 500 metrov nad morom. Sneh sa očakáva najmä vo Vysokých a Nízkych Tatrách, kde môže pribudnúť niekoľko centimetrov čerstvej snehovej pokrývky. V nižšie položených a obývaných oblastiach však sneženie meteorológovia neočakávajú.

Ešte výraznejšia situácia má nastať v Alpách, kde by malo snežiť podstatne intenzívnejšie. Najbližšie dni tak prinesú veľmi dynamické počasie. Slovensko čakajú výdatné zrážky, búrky, prudké ochladenie aj návrat mrazov, ktoré môžu opäť potrápiť už dosť potrápenú vegetáciu.

