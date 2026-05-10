Práca s platom 128-tisíc eur ročne: Staráte sa o 4 000 hostí, podobný život nie je pre každého

Ak premýšľate o zmene zamestnania, možno stojí za to upriamiť pozornosť na more. Nájdete tam mnoho zaujímavých pozícií vrátane práce na ropnej plošine, nižších pozícií na výletných lodiach… Alebo sa môžete stať rovno kapitánom.
Byť kapitánom znamená niesť obrovskú zodpovednosť a rozhodne sa na túto pozíciu nedostanete zo dňa na deň. Vašou odmenou je však nadštandardný plat, život plný dobrodružstva, dlhé obdobia voľna a život na vysokej nohe.
Viac o tejto práci prezradil kapitán Craig Street z Norfolku, ktorý pracuje pre veľkú výletnú spoločnosť už 30 rokov. V rozhovore pre MailOnline otvorene opísal, čo všetko táto kariéra predstavuje.
Kapitán svoju cestu začal ako mladý kadet. Uprednostnil more pred štúdiom na univerzite v Edinburghu a postupne sa vypracoval až na pozíciu kapitána.
Náročné zmeny a rovnováha medzi prácou a súkromím
Velenie lode prevzal pred približne 17 rokmi. Počas kariéry navštívil Antarktídu štyrikrát, strávil 20 sezón na Aljaške a precestoval aj množstvo vysnívaných destinácií, ako sú Nový Zéland, Havaj, Ázia či Mexiko. Dnes velí aj obrovskej výletnej lodi Sun Princess, ktorá má výtlak 177-tisíc ton a kapacitu približne 4-tisíc hostí.
Jeho práca je mimoriadne atraktívna aj pre jeho manželku, ktorá ho môže kedykoľvek na cestách sprevádzať a užívať si život na mori. Sám však upozorňuje, že takáto výsada nie je samozrejmosťou a nemajú ju všetci kapitáni.
Zároveň priznáva, že práca na zmeny je náročná. Aj mimo pracovného času musí byť neustále pripravený zasiahnuť v prípade núdzovej situácie. Napriek tomu si pochvaľuje, že všetko vyvažujú dlhé a kvalitné dovolenky. V čase rozhovoru pre MailOnline mal napríklad trojtýždňové voľno, než sa mal opäť nalodiť v Ríme.
Ako dodáva, rovnováhu medzi prácou a súkromím vníma ako jednu z najväčších výhod svojej kariéry.
Samozrejmosťou je aj to, že za roky služby prešiel takmer celý svet. Hoci si nie všetky zastávky pamätá do detailov, medzi jeho obľúbené destinácie patrí Havaj či Francúzska Polynézia. Život na mori ho však pravidelne zavedie do rôznych kútov sveta, od San Francisca až po Sydney.
Plat 128-tisíc dolárov a dlhé roky praxe
Práca kapitána na výletnej lodi býva ohodnotená šesťciferným ročným platom. V priemere si prídu približne na 150-tisíc dolárov (asi 128-tisíc eur) ročne, uvádza Cruise Critic.
Najväčšou výzvou býva dlhá cesta, ktorá k tejto pozícii vedie. Bežne je potrebné absolvovať štvorročné štúdium na námornej akadémii a následne získať dlhoročnú prax na nižších pozíciách. Na post kapitána veľkej výletnej lode sa ľudia často dostávajú až po viac ako dekáde, bežne až po 18 rokoch skúseností, pričom pri menších lodiach môžu byť tieto požiadavky o niečo miernejšie.
