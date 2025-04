Veľká novinka v živote Nely Pociskovej, ktorá mnohých poteší: Oznámila skvelú správu, fanúšikovia sú vo vytržení

Už sa stáva pomaly zvykom, že svojim fanúšikom nedá multitalentovaná umelkyňa vydýchnuť. Samozrejme, že to platí v pozitívnom zmysle slova. Zakaždým tajomne prezradí, že niečo pre nich pripravuje a informuje ich o tom, kedy sa to dozvedia. Ostávajú tak v napätí, čo sa deje aj tentokrát, keď speváčka zverejnila na sociálnej sieti krátke video s úryvkom z jednej pesničky.

Zatiaľ čo za spev naživo ju fanúšikovia neraz skritizovali, čo sa stalo po naspievaní songu Dnes je to o mne vo verzii Express Live, a taktiež na výstave Titanic, kde si na svoje plecia naložila príliš veľa v podobe svetoznámej pesničky My Heart Will Go On, čo sa týka videoklipov, textov a nahratých piesní ju mnohí vychvaľujú do nebies. Podarilo sa jej to vtedy, keď uzrel svetlo sveta videoklip k piesni s Majselfom Neprestanem dýchať, ale zabodovala tiež hitom Star, ktorý si ľudia pospevujú doteraz.

Čo chystá?

Nela Pocisková je v súčasnej dobe ako speváčka aktívnejšia než kedykoľvek predtým. Hoci herectvo nezavesila na klinec a možno ju vidieť v dramaticko-kriminálnej dráme Vina, ktorá žne jeden úspech za druhým, spev je jej veľkou vášňou, ktorej sa chce venovať naplno. Po tom, čo vydala album Cesta, natáča jeden videoklip za druhým. Najnovšie sa pochválila krátkym záberom z videa, ktoré očividne naznačuje jej ďalší nový klip.

Vo videu znie pomalá pesnička s Neliným príjemným hlasom, pričom vizuálny záber je na les. Z toho možno vydedukovať, že ide o nový videoklip k pesničke. „27.4. Moja pravda vyjde najavo,“ napísala dvojnásobná mamička na Instagrame a prezradila fanúšikom dátum, kedy budú môcť uvidieť celý videoklip. Malo by ísť o pesničku s názvom Pravda, ktorú si môžu fanúšikovia vypočuť na jej albume Cesta.

Reakcie na seba nenechali dlho čakať