Nela Pocisková sa opäť stala terčom kritiky. Ľudia nešetria drsnými slovami, podľa nich sa postarala o poriadny trapas

Príliš veľké sústo? Obľúbená speváčka si zrejme na svoje plecia naložila viac, ako zvládla reálne uniesť. Rozhodla sa prespievať svetoznámy hit od slávnej Céline Dion a hoci do toho očividne dala všetko a pieseň precítila, aj tak to nestačilo. Snaha sa minula účinku, čo je vidieť v komentároch od ľudí, ktorí nešetrili hejtmi a negatívnymi reakciami na jej spevácky výkon. Nestalo sa to však prvýkrát, čo si ju podali za jej nepodarený spev.

Článok pokračuje pod videom ↓

Vždy stopercentná Nela Pocisková sa už neraz prezentovala ako žena, ktorá si svoju prácu odvádza čo najlepšie. Napokon, je vidieť, že sa poriadne obracia. Pracovala na vydaní nového albumu Cesta, odštartovala projekty, ako sú seriály Ranč a Vina, venuje sa svojim dvom rozkošným deťom a zúčastňuje sa mnohých akcií, kde predvádza svoje spevácke umenie. Na jednej z nich ju zachytil Plus Jeden Deň, presnejšie jej vystúpenie, ktoré nedopadlo práve najslávnejšie.

Ďalšia spŕška kritiky

Bezpochyby je Nela výbornou mamou, a taktiež herečkou, no čo sa týka speváckeho chlebíčka, tam občas zaostáva. Aspoň to si myslia ľudia, ktorí si ju v novembri minulého roku podali a venovali jej pár silných slov, ktoré sa jej zrejme nečítali najpríjemnejšie. Častovali ju prívlastkami ako „zlá speváčka“, „slabá“, a tiež ju obvinili z toho, že sa „hrá na niečo, čím nie je“. Už vtedy to bol poriadny nezvyk, keďže dovtedy ju mnohí len chválili.



Kto by to bol čakal, že si opäť vyslúži kritiku. Nela sa objavila na jednom podujatí, ktoré sa konalo pri príležitosti otvorenia výstavy Titanic. Speváčka tam prišla s domnienkou, že ukáže zlato v hrdle. A hoci má krásny hlas, na prespievanie legendárnej pesničky My Heart Will Go On od kanadskej speváčky Céline Dion, ktorý naspievala k filmu Titanic, nestačil. Podľa mnohých ľudí nemala na to, aby to zaspievala v takej podobe ako svetoznáma umelkyňa. Jednoducho to prehnala a opäť precenila svoje sily.

Čo ľuďom prekážalo?