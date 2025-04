Mrazivá dráma Vina jasne boduje u divákov. Podľa ich slov ide o to najlepšie, čo kedy videli zo slovenskej tvorby

Televízny seriál, ktorý by spôsoboval divákom zimomriavky na tele, sa len tak nevidí. Zdá sa, že Markíze sa to podarilo a zabodovala jedinečným projektom, ktorý u nás nemá obdobu. Už na začiatku ľudia vyjadrili svoje nadšenie a priam úžas, pričom ich reakcie sa stupňujú a naberajú na obrátkach. Kriminálno-dramatickým seriálom Vina trafila súkromná televízia do čierneho, o čom najnovšie svedčia komentáre pod herečkiným príspevkom na sociálnej sieti.

Diváci si užijú dej a výkony hercov, no častokrát nemajú ani tušenie, čo sa za tým skrýva. Aby im tvorcovia ponúkli zážitok na televíznych obrazovkách, herci sú schopní zájsť veľmi ďaleko. Až za hranicu toho, na čo boli zvyknutí. Zahrať si v seriáli je pre nich očividne veľká výzva, hlavne pre Nelu Pociskovú, ktorá priznala v markizáckej relácii Na káve s, aké bolo pre ňu natáčanie náročné. Stvárniť postavu Barbory, ktorej zavraždili syna, bolo veľkou zaťažkávajúcou skúškou aj pre talentovanú herečku, ktorá sa tejto profesii venuje už dlhé roky.

Zverejnili fotografiu na sociálnej sieti

Seriál Vina je podľa britskej predlohy, a keďže o Britoch je známe, že sú chladnejší, v podobnom duchu sa nesie aj seriál. Predovšetkým taká je spomínaná postava Barbory, ktorá to podľa Neliných slov až tak neprežívala. Ako priznala herečka, skôr ona sa musela krotiť, no zvládla to na výbornú. Chvália ju diváci a fanúšikovia na Instagrame, ktorí nešetrili pochvalnými komentármi pod zverejnenou fotografiou s Nelou Pociskovou a Jánom Dobríkom, ktorý hrá v seriáli jej manžela.

Popisok pod záberom svedčí o tom, že natáčanie nebolo jednoduché. „Ako sme sa snažili prežiť to náročné obdobie. Som na nás pyšná a ešte sa aj podobáme…“ uviedla herečka, ktorá sa zjavne odfotila so svojím hereckým kolegom počas prestávky pri nakrúcaní seriálu. Fanúšikovia zareagovali na ich herecké výkony vo Vine, ale i na samotný seriál, ktorým Markíza vyhrala na celej čiare.

