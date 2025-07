Pozostatky 166 ľudí vystrelili do vesmíru, stratili ich v oceáne: Vesmírna misia zlyhala, spoločnosť hovorí aj o úspechu

Od vypustenia prvej družice (Sputnik 1) 4. októbra 1957 bolo do vesmíru vyslaných niekoľko zaujímavých nákladov. Patrí medzi ne kanabis, ale aj ľudské pozostatky. Tie teraz následkom neúspešnej misie ostali roztrúsené niekde v oceáne.

Spoločnosť stratila ľudské pozostatky

Ako informuje web ScienceAlert, kapsulu Nyx vytvoril nemecký startup The Exploration Company a do vesmíru odštartovala 23. júna z Vandenbergovej vesmírnej základne na vrchole rakety Falcon-9. Misia dostala názov Mission Possible a súčasťou nákladu boli časti pozostatkov 166 ľudí. Poskytla ich texaská spoločnosť Celestis, ktorá sa zaoberá spomienkovými letmi do vesmíru.

Hoci sa kapsula s pozostatkami dostala na obežnú dráhu, počas návratu do atmosféry došlo k zlyhaniu padákov, informuje Universe Today. Následkom toho kapsula Nyx skončila v Tichom oceáne a s ňou aj všetky ľudské pozostatky, pričom náklad vážil približne 300 kilogramov.

Spoločnosť napriek všetkému misiu popísala ako čiastočný neúspech, ale aj čiastočný úspech. Za zlyhanie považuje stratu komunikácie s kapsulou tesne pred návratom na Zem. Príčiny stále vyšetruje.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa The Exploration Company (@theexplorationcompany)

Klientom sa ospravedlnila

Zároveň sa spoločnosť ospravedlnila všetkým klientom, ktorí jej zverili DNA svojich blízkych. Dodáva, že žiadna inovácia nie je celkom bez rizík a neustále sa snaží posúvať hranice a zlepšovať sa. Dúfa, že pre pozostalých je útechou, že ich blízki boli súčasťou niečoho veľkého, predsa len sa do vesmíru dostali a ich pozostatky sa navždy stali súčasťou oceánu.

Spopolnené ľudské pozostatky vyniesla spoločnosť do vesmíru už v roku 2023, patrili astronautovi NASA Philipovi K. Chapmanovi. Žiaľ, nad Novým Mexikom kapsula explodovala.

Okrem ľudských pozostatkov a iného materiálu niesla v súčasnosti kapsula aj konopné rastliny a semená, ktoré poskytol vedecký projekt Martian Grow. Cieľom bolo preskúmať vplyv mikrogravitácie na klíčenie a odolnosť semien. To by mohlo poskytnúť informácie o tom, či a ako je možné prispôsobiť sa životu na Marse.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa The Exploration Company (@theexplorationcompany)

Do roku 2028 sa chce dostať na ISS

Už predošlá misia, Misia Bikini, vypustila v júli 2024 menšiu kapsulu na vrchole rakety Ariane 6. Mala sa vrátiť na Zem, no došlo k problémom a napokon ostala na obežnej dráhe.

Cieľom tejto poslednej misie bolo otestovať kľúčové technológie a overiť schopnosť kapsule Nyx dopraviť náklad do vesmíru. Očakáva sa, že ďalšie kapsule by mohli doručovať materiál napríklad na palubu Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS). Let na ISS plánuje spoločnosť uskutočniť v roku 2028, čaká však na podporu Európskej vesmírnej agentúry.