V týchto okresoch radšej ani nevychádzajte z domu. Slovensko čaká pekelný víkend, teploty budú atakovať 35 stupňov Celzia

Južnú polovicu Slovenska zasiahnu v sobotu popoludní horúčavy. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého a druhého stupňa od 14:00 do 18:00. Informuje o tom na svojom webe.
V sobotu môžu teploty dosiahnuť 33 až 34 stupňov Celzia v niektorých okresoch Bratislavského, Trnavského, Košického, Nitrianskeho i Banskobystrického kraja, v okresoch Myjava, Partizánske, Prievidza. Meteorológovia vyhlásili zvýšený stupeň výstrahy pre okresy Pezinok, Senec, Komárno, Levice, Nové Zámky, Dunajská Streda a Galanta. V nich môže popoludní vystúpiť teplota na 35 stupňov Celzia.
SHMÚ varuje pred zdravotnými rizikami, ktoré horúčavy tohto stupňa predstavujú, rovnako i na nebezpečenstvo vzniku požiarov.
Odporúčané články
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač
Najskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslí
Na hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchu
Najsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesí
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku