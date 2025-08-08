Diaľnice v nedohľadne, mosty v dezolátnom stave: Najvyšší kontrolný úrad upozornil, že situácia je každým rokom horšia

Ilustračná foto: TASR/Ján Krošlák

Nina Malovcová
TASR
Polovica mostov je v zlom stave, výstavba diaľnic trvá priemerne 14 rokov.

Každý druhý most na Slovensku je v zlom stave a diaľnice sa stavajú pomaly. Problémom je, že investičný proces pri cestnej infraštruktúre trvá v priemere 14 rokov, čo ohrozuje dokončenie hlavných cestných úsekov. Vyplýva to z auditu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), ktorý sa zameral na stav ciest, mostov a prínos zrealizovaných projektov na diaľniciach v období rokov 2021 až 2024.

K zlepšeniu došlo v rámci starostlivosti o mosty na cestách prvej triedy, pričom priemerný počet zrekonštruovaných mostov počas kalendárneho roka vzrástol z 11 na 17. Počet mostov na cestách prvej triedy v najhorších stavebno-technických stupňoch sa však oproti roku 2020 zvýšil o 282 na 845 v roku 2024, čo je podľa NKÚ približne každý druhý most.

Bez diaľnic je stále 29 okresov, výstavba stagnuje najmä na východe

Ku koncu minulého roka tvorilo cestnú sieť 545,7 km diaľnic a 320,2 km rýchlostných ciest, pričom 57,3 km bolo v polovičnom profile. Bez diaľnice či rýchlostnej cesty bolo vlani 29 okresov, najviac na východnom Slovensku. Počas obdobia rokov 2021 až 2024 pribudlo 35 km diaľnic prevažne na úsekoch D1 pri Prešove a Žiline.

Ilustračná foto: SITA/Andrea Mezeiová

Dĺžka siete rýchlostných ciest sa zvýšila o 23 km, tempo výstavby však nie je podľa NKÚ dostatočné. Pri súčasnom priemere necelých 15 km ročne by do roku 2030 pribudlo len 375 km, pritom na splnenie všetkých záväzkov by mala SR do roku 2050 každoročne odovzdať do prevádzky 26 km nových cestných úsekov.

„Úseky, ktoré boli vybudované, prinášajú skrátenie jazdných časov, vyššiu bezpečnosť a plynulosť premávky, no tieto prínosy sa vytrácajú pri nedobudovaných častiach siete. Po skúsenostiach z Považskej Bystrice a Prešova sa dá predpokladať, že získaná časová úspora sa zníži alebo zanikne pri prejazde cez nedobudované úseky. Ide napríklad o obchvat mesta Zvolen, teda spojenie ciest R1 a R2 či úsek D1 Turany – Hubová,“ priblížil predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.

Opravilo sa vyše 500 km ciest, celkový stav sa však nezlepšil

Ministerstvo dopravy by malo spolu s rezortom financií vytvoriť podľa neho nástroj, ktorý umožní dlhodobejšie a realistickejšie plánovanie či financovanie veľkých investícií v rámci štátneho rozpočtu. Riešením môže byť vytvorenie viaczdrojového účelového dopravného fondu.

Foto: Facebook (Ministerstvo dopravy SR)

V období rokov 2021 až 2024 sa opravilo viac ako 500 km ciest prvej triedy, počet úsekov vo veľmi dobrom stave však narástol len o 230 km. Dôvodom je, že iné úseky ciest boli preklasifikované do horšej kategórie, takže ich celkový stav sa nezlepšil. Cesty v nevyhovujúcom stave sa skrátili o 144 km, no dĺžka tých v havarijnom stave zostala nezmenená.

Mosty v kritickom stave ohrozujú dopravu

Každý rok by sa malo obnoviť približne 222 km ciest, pričom na ich obnovu by bolo potrebných viac ako 76 miliónov eur ročne, to by však pokrylo len základnú obnovu v rámci prevádzkovej životnosti. NKÚ dodal, že investičný dlh SR zvyšuje aj nedostatočná obnova mostov, pričom tie v najhoršom stave môžu zapríčiniť uzavretie alebo zavedenie niekoľkokilometrových obchádzkových trás.

V zlom stave je v súčasnosti približne polovica mostov. V prípade ciest prvej triedy je potrebné podľa úradu na cyklickú obnovu každoročne zrekonštruovať 18 mostov.

