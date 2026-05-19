V slovenských Plitviciach pribudla novinka, nie všetci sú ale nadšení. Sú skrytým rajom

Petra Sušaninová
Tip na výlet
Skrytý klenot mení svoju tvár.

Na východe Slovenska nájdete krásne miesto ukryté medzi skalami. Lom Beňatina je známy priezračnou modrou vodou a pokojným okolím. To sa ale postupne mení.

Pribudla novinka

Lom Beňatina sme minulý rok navštívili aj my. Nájdete ho kúsok od ukrajinskej hranice v katastri obce Beňatina, menej ako 50 kilometrov od Michaloviec, a z Košíc ste tu za približne hodinu a pol. Lom od cesty ani nevidieť, no keď konečne vystúpite z auta a urobíte pár krokov, naozaj to stojí za to.

Niektorí jazierko v lome dokonca prirovnávajú k slovenským Plitvickým jazerám alebo k malému Chorvátsku. Pri lome nájdete parkovisko, na ktorom môžete parkovať bezplatne. V čase našej návštevy sme tu takmer nikoho nestretli, no to sa môže čoskoro zmeniť. Ako sa totiž dozvedáme vo facebookovej skupine Naše Morské OKO, k lomu bol navozený štrk, vďaka čomu vznikla pláž. Pribudli aj dve móla na vode. Rozšírilo sa tiež parkovisko.

Stratí krásne miesto svoje čaro?

Už minulý rok si tu ľudia mohli užiť jazdu na zipline (jedna jazda stála počas minuloročnej sezóny 10 eur), ale aj prechádzku okolo lomu. Výhľad na lom si môžete užiť z vyvýšeného mostíka. Pláž pribudla napriek tomu, že ako sme vás v reportáži informovali, podľa viacerých webov kúpanie v lome oficiálne povolené nie je. Osviežiť sa tu môžete výlučne len na vlastné riziko.

Hoci sú komentáre k príspevku v skupine Naše Morské OKO vypnuté, našli sme k téme niekoľko príspevkov na sociálnych sieťach. Nie všetci sú z novinky nadšení. Niektorí sa obávajú, že lom Beňatina postupne stráca svoj prírodný charakter a chýba už len, aby v blízkosti postavili hypermarket.

Iní sa pýtajú, ako bude vyzerať voda a okolie po tom, ako sa sem nahrnie množstvo návštevníkov. Pod príspevkom v skupine SNINA Online niektorí vyjadrili obavy, že doteraz krásne miesto stratí svoje čaro.

Ľudia majú obavy

Niektorí sa pýtajú, prečo sa radšej snaha neinvestuje do iných miest na rekreáciu, ako sú napríklad chátrajúce nádrže Šírava, Domaša či Sninské rybníky. Iní majú obavy aj z toho, že hoci sa teraz k lomu dostanete bezplatne, čoskoro sa vstup možno spoplatní.

Nájdu sa ale aj takí, ktorí zmeny chvália. Veria, že ide o dobrý úmysel, no pýtajú sa, či a kto tam s narastajúcim počtom projektov a návštevníkov bude udržiavať poriadok. Ďalší dodávajú, že vynovené okolie Beňatiny vyzerá dobre a už teraz sa tešia na leto. Viacerí si myslia, že ide o dobrú investíciu a tešia sa z pribúdajúcich možností.

