Prvá predajňa sa otvorí už čoskoro, dravý reťazec s ukrajinským tovarom hlási expanziu. Mieri bližšie k Slovákom

Značka Best Market je v súčasnosti známa predovšetkým v Poľsku. Na tamojšom trhu ju vybudovali ukrajinskí bratia Kolesnykovci a ponúka hlavne potravinový tovar dovezený práve z Ukrajiny. Jej logo svieti v 16 poľských mestách a ako sa zdá, postupne bude pribúdať – a to nielen u našich severných susedov.
Ako totiž zistil portál Wiadomosci Handlowe, Best Market sa už čoskoro rozšíri do Českej republiky. Prvá predajňa je vo finálnej fáze príprav a spoločnosť je aktívna aj na sociálnych sieťach.
V hre sú aj iné krajiny
Dnes už je známe, že poľská značka s ukrajinským pozadím otvorí svoju prvú českú pobočku v Prahe. Navštíviť novú predajňu tak budú môcť aj mnohí Slováci, ktorí v hlavnom meste žijú, prípadne ho často navštevujú. S otvorením sa počíta ešte v priebehu mája, konkrétny dátum však zatiaľ špecifikovaný nebol. Na sociálnych sieťach už prebiehajú rôzne súťaže, ktoré by spoločnosti mali pomôcť spropagovať expanziu.
Ako pre poľské médiá uviedol jeden z bratov Kolesnykovcov, Best Market sa stále pozerá aj po iných zahraničných trhoch. Okrem Českej republiky sa spomínala napríklad Ukrajina, ale tiež Veľká Británia či dokonca USA. Ako najzaujímavejšia sa javí Európska únia. My sme sa na reťazec obrátili s otázkami, či plánuje expanziu aj na slovenský trh. Do vydania článku nám však kompetentní odpovede nezaslali.
Vo všeobecnosti sa ale dá predpokladať, že pre Best Market sú zaujímavé tie trhy, na ktorých je väčší podiel ukrajinského obyvateľstva. To korešponduje s hlavnou myšlienkou, prečo Kolesnykovci s nápadom na reťazec prišli. V jednom z vlaňajších rozhovorov uviedli, že chceli Ukrajincom, ktorí boli okolnosťami donútení z krajiny odísť, poskytnúť im známy sortiment.
Ďalšie koncepty
Skupina Best Market však nepôsobí výlučne pod rovnomennou značkou, no na poľskom trhu otestovala aj samoobslužné obchody pod hlavičkou Foodex Express. Tento koncept by mohol byť podľa vedenia spoločnosti atraktívny napríklad na Ukrajine.
„Potenciál rozvoja samoobslužných obchodov na Ukrajine je veľmi vysoký. Ukrajinu sledujeme jedným okom, o tom niet pochýb. Hneď ako sa vojnová situácia upokojí, zvážime možnosti expanzie,“ uviedol v rozhovore pre Wiadomosci Handlowe Serhii Kolesnyk. Okrem toho naznačil, že skupina má v pláne rozvíjať rovno viaceré koncepty, ktoré ale zatiaľ verejne nekomunikovala.
