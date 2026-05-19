Prvá predajňa sa otvorí už čoskoro, dravý reťazec s ukrajinským tovarom hlási expanziu. Mieri bližšie k Slovákom

Ilustračná foto: Unsplash

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
U našich severných susedov pripravuje ambiciózna sieť viacero projektov, okrem toho teraz hlási aj expanziu na nové trhy.

Značka Best Market je v súčasnosti známa predovšetkým v Poľsku. Na tamojšom trhu ju vybudovali ukrajinskí bratia Kolesnykovci a ponúka hlavne potravinový tovar dovezený práve z Ukrajiny. Jej logo svieti v 16 poľských mestách a ako sa zdá, postupne bude pribúdať – a to nielen u našich severných susedov.

Ako totiž zistil portál Wiadomosci Handlowe, Best Market sa už čoskoro rozšíri do Českej republiky. Prvá predajňa je vo finálnej fáze príprav a spoločnosť je aktívna aj na sociálnych sieťach.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Lidl prichádza s obrovskou zmenou, všimnú si ju všetci zákazníci. Nákup bude jednoduchší
2.
Všetky predajne sa už o pár dní zatvoria. Známa značka po dlhých rokoch končí, ponúka finálne výpredaje
3.
Gigant plánuje zrušiť až 850 pracovných miest. Firma priznala vážne problémy
Zobraziť všetky články (373)

V hre sú aj iné krajiny

Dnes už je známe, že poľská značka s ukrajinským pozadím otvorí svoju prvú českú pobočku v Prahe. Navštíviť novú predajňu tak budú môcť aj mnohí Slováci, ktorí v hlavnom meste žijú, prípadne ho často navštevujú. S otvorením sa počíta ešte v priebehu mája, konkrétny dátum však zatiaľ špecifikovaný nebol. Na sociálnych sieťach už prebiehajú rôzne súťaže, ktoré by spoločnosti mali pomôcť spropagovať expanziu.

Best Market funguje od roku 2020. Prvá predajňa s ukrajinskými produktmi pod touto značkou sa so skromnou ponukou otvorila v Krakove. Dnes spoločnosť prevádzkuje viac ako 30 predajní po celom Poľsku a v ponuke má tisíce produktov.

Ako pre poľské médiá uviedol jeden z bratov Kolesnykovcov, Best Market sa stále pozerá aj po iných zahraničných trhoch. Okrem Českej republiky sa spomínala napríklad Ukrajina, ale tiež Veľká Británia či dokonca USA. Ako najzaujímavejšia sa javí Európska únia. My sme sa na reťazec obrátili s otázkami, či plánuje expanziu aj na slovenský trh. Do vydania článku nám však kompetentní odpovede nezaslali.

Vo všeobecnosti sa ale dá predpokladať, že pre Best Market sú zaujímavé tie trhy, na ktorých je väčší podiel ukrajinského obyvateľstva. To korešponduje s hlavnou myšlienkou, prečo Kolesnykovci s nápadom na reťazec prišli. V jednom z vlaňajších rozhovorov uviedli, že chceli Ukrajincom, ktorí boli okolnosťami donútení z krajiny odísť, poskytnúť im známy sortiment.

Ďalšie koncepty

Skupina Best Market však nepôsobí výlučne pod rovnomennou značkou, no na poľskom trhu otestovala aj samoobslužné obchody pod hlavičkou Foodex Express. Tento koncept by mohol byť podľa vedenia spoločnosti atraktívny napríklad na Ukrajine.

Potenciál rozvoja samoobslužných obchodov na Ukrajine je veľmi vysoký. Ukrajinu sledujeme jedným okom, o tom niet pochýb. Hneď ako sa vojnová situácia upokojí, zvážime možnosti expanzie,“ uviedol v rozhovore pre Wiadomosci Handlowe Serhii Kolesnyk. Okrem toho naznačil, že skupina má v pláne rozvíjať rovno viaceré koncepty, ktoré ale zatiaľ verejne nekomunikovala.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Všetky predajne sa už o pár dní zatvoria. Známa značka po dlhých rokoch končí, ponúka…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Môžete zistiť, koľko zarábajú vaši kolegovia: Do platnosti príde nový zákon, možno vám budú musieť zvýšiť plat
Môžete zistiť, koľko zarábajú vaši kolegovia: Do platnosti príde nový zákon, možno vám budú musieť zvýšiť plat
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac