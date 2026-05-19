Návrh novej mierovej dohody: Irán žiada zrušenie blokády prístavov, koniec bojov aj sankcií

Nina Malovcová
TASR
Útok na Irán
Irán predstavil nový návrh na ukončenie vojny.

Najnovší návrh Iránu na ukončenie vojny zahŕňa koniec nepriateľských akcií na všetkých frontoch vrátane Libanonu, odchod amerických jednotiek z oblastí v blízkosti islamskej republiky a reparácie za škody spôsobené vojnou Spojených štátov a Izraela v Iráne, uviedol námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kázem Gharibábádí.

TASR o tom informuje podľa správ agentúry Reuters a stanice Sky News. Gharibábádí podľa iránskej agentúry IRNA tvrdí, že Teherán žiada aj zrušenie sankcií voči krajine, uvoľnenie zmrazených aktív a ukončenie americkej námornej blokády.

Pakistan mal odovzdať nový návrh Spojeným štátom

Pakistanský zdroj tvrdí, že Islamabad v pondelok odovzdal USA nový iránsky návrh, pričom obe strany podľa neho „neustále menia svoje cieľové méty“. „Nemáme veľa času,“ konštatoval. Spomínané podmienky sa podľa Reuters zdajú byť len málo zmenené oproti predchádzajúcej ponuke Teheránu, ktorú americký prezident Donald Trump minulý týždeň opísal ako „odpad“.

Trump v pondelok vyhlásil, že USA na žiadosť Kataru, Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov odložili útok na islamskú republiku plánovaný na utorok. Prezident tým podľa svojich slov chce dať priestor na „vážne rokovania“. Neskôr novinárom povedal, že by bol spokojný, ak by USA s Iránom dosiahli dohodu, ktorá by mu zabránila získať jadrovú zbraň.

Irán naznačil posun v rokovaniach

Aj keď žiadna strana verejne neoznámila ústupky v rokovaniach, ktoré už mesiac stagnujú, vysokopostavený iránsky predstaviteľ v pondelok naznačil, že Washington zmierňuje niektoré svoje požiadavky. USA podľa neho súhlasili s uvoľnením štvrtiny zmrazených iránskych aktív vo výške desiatok miliárd dolárov. Teherán chce uvoľnenie všetkých týchto aktív.

Washington podľa tohto zdroja preukázal viac flexibility aj v prípade, keď dovolil Iránu pokračovať v niektorých mierových jadrových aktivitách pod dohľadom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE). Spojené štáty nepotvrdili, že by na rokovaniach s niečím súhlasili, informuje Reuters. Americký predstaviteľ hovoriaci pod podmienkou zachovania anonymity odmietol správu iránskej tlačovej agentúry Tasním, že USA súhlasili, že počas rokovaní zrušia ropné sankcie voči Iránu.

