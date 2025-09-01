Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych

Mnoho slovenských jazier či vodných nádrží láka najmä cez leto nemálo turistov. Iné sú ale ukryté a ľudia o nich neraz ani len netušia. Navštívili sme krásne miesto, o ktorom ste doteraz možno ani nepočuli.
Slovenské Plitvice, či malé Chorvátsko
Lom Beňatina nájdete kúsok od ukrajinskej hranice v katastri obce Beňatina, menej ako 50 kilometrov od Michaloviec, a z Košíc ste tu za približne hodinu a pol. Keď sme si toto miesto zadali do navigácie, divili sme sa, po akých cestách nás viedla. Miestami vás poriadne vytrasie na neupravenej a neudržiavanej ceste a budete hltať kúdoly prachu, ak náhodou práve pôjde pred vami nákladné auto.
Lom od cesty ani nevidieť, no keď konečne vystúpite z auta a urobíte pár krokov, naozaj to stojí za to. Niektorí jazierko v lome dokonca prirovnávajú k slovenským Plitvickým jazerám alebo k malému Chorvátsku. Pri lome nájdete parkovisko, na ktorom môžete parkovať bezplatne.
Lom sme navštívili naposledy pred niekoľkými rokmi a je vidieť, že sa neustále pracuje na tom, aby to tu bolo pre návštevníkov lákavejšie. Pribudlo napríklad informačné centrum s miestom na posedenie, kde sa pod slnečníkmi môžete občerstviť a neďaleko je aj drevený prístrešok.
Nádherná priezračná voda
