Mladík prefrčal cez stred kruhového objazdu: Video dal na internet, hneď si ho všimla polícia

Na sociálnych sieťach sa šíri ďalší nebezpečný trend, ktorý môže skončiť vážnou nehodou. Vodiči zámerne neprechádzajú kruhové objazdy podľa pravidiel, ale skracujú si cestu cez ich stred. Riskantnú jazdu si pritom natáčajú na mobil a videá následne zverejňujú na internete.
Na jeden z posledných prípadov upozornil portál CNN Prima news. Mladý vodič pri Plzni prešiel so Škodou Felicia cez zatrávnený stred kruhového objazdu, pričom jazdil medzi stromami a následne sa opäť zaradil do premávky. Celé si to natáčal na telefón a video neskôr zverejnil na sociálnej sieti.
Vodiči sa snažia zaujať čoraz riskantnejšou jazdou
Podobných videí pribúda v poslednom období čoraz viac. Vodiči sa pri nich často snažia zaujať sledujúcich nebezpečnými manévrami a riskantnou jazdou. Experti upozorňujú, že nejde o nevinnú zábavu, ale o správanie, ktoré môže vážne ohroziť ostatných vodičov aj chodcov.
Pred nebezpečným trendom varuje aj polícia. Tá pripomína, že vodiči sú povinní správať sa ohľaduplne a nesmú ohrozovať ostatných účastníkov premávky. „Vodič by sa mal správať ohľaduplne, disciplinovane a svojím konaním neohrozovať život ani zdravie iných osôb či majetok,“ uviedol pre CNN Prima news policajný hovorca Martin Stránský. Za podobné správanie hrozia vodičom pokuty, no experti upozorňujú, že oveľa vážnejším rizikom je možná nehoda či zranenie nevinných ľudí.
