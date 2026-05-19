Poslanec Pročko mal nehodu na motorke: Počas jazdy zachytil kovovú tyč, pre vodičov má odkaz

Cesta naprieč Bratislavou sa pre poslanca Jozefa Pročka nečakane skončila pri krajnici s poškodenou motorkou. Opozičný politik z hnutia Slovensko opísal na sociálnej sieti incident, pri ktorom mu počas jazdy spôsobila problémy kovová tyč padajúca z auta pred ním. Nehoda sa našťastie obišla bez zranení.
Pročko vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti Facebook vysvetlil, že na motorke išiel zo stretnutia v jednom z bratislavských nákupných centier. Situácia sa odohrala počas presunu z Petržalky smerom do Rače.
Kovová tyč mu prerazila pneumatiku
„Po stretnutí som privádzačom z Petržalky išiel smerom do Rače na most ponad Dunaj, keď tu predo mnou z idúceho auta padla na zem táto tyčka,“ povedal vo videu, v ktorom ukázal kovový predmet. Tyč následne zachytil kolesom motorky.
„Koleso ju zdvihlo, odlomilo mi dekel a dostal som defekt,“ opísal poslanec. Podľa jeho slov išiel v tom čase nízkou rýchlosťou, približne 10 až 15 km/h. Aj preto sa incident neskončil vážnejšie a poškodená zostala iba motorka.
Pri ceste mu zastavili viacerí vodiči
Po nehode zostal odstavený pri ceste, odkiaľ si poškodený stroj napokon odviezol s pomocou kamaráta. V statuse následne poďakoval ľuďom, ktorí pri ňom zastavili. „Mal som reflexnú bundu a hlavne zo srdca ďakujem Palovi Silárdovi za nezištnú pomoc,“ napísal.
Podľa Pročka mu pomoc ponúklo viacero vodičov. „Včera tak urobili cca 6 šoféri. Zastavili, dali blikačky a cez okno sa spýtali, či potrebujem pomoc. Aj im zo srdca ďakujem,“ uviedol. Na záver odkázal motorkárom aj vodičom, aby sa z každej cesty bezpečne vrátili domov.
