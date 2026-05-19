Nový James Bond by mohol byť najmladší v histórii. Pozrite si, ktorí herci by mohli získať túto rolu

Vľavo Callum Turner. Vpravo Jacob Elordi. Foto: Profimedia

Dana Kleinová
Favorit fanúšikov však medzi nimi nie je.

Hľadanie ďalšieho Jamesa Bonda je oficiálne v plnom prúde. Spoločnosť Amazon MGM Studios 15. mája potvrdila, že po tom, ako prevzala plnú kreatívnu kontrolu nad touto ikonickou špionážnou franšízou, začala s kastingom na nového agenta 007.

Správy tiež naznačujú, že na čele tohto ostro sledovaného hľadania stojí kastingová režisérka nominovaná na Oscara. Táto aktualizácia okamžite vyvolala medzi fanúšikmi na internete ošiaľ, pričom diskusiám dominujú mená od dlhoročných favoritov až po nečakaných kandidátov, píše portál Bored Panda.

Foto: MovieStillsDB

Prípravy na nového Bonda sú v plnom prúde

Od posledného vystúpenia Daniela Craiga v úlohe Jamesa Bonda pred takmer šiestimi rokmi tento ikonický špión na striebornom plátne chýbal. Takmer by sa zdalo, že filmový svet chcel, aby sme na túto postavu zabudli, no potom prišlo v júni 2025 oznámenie, že bol Denis Villeneuve obsadený ako režisér 26. bondovky. Takmer o rok neskôr Amazon MGM potvrdilo, že konkurzy na hlavnú rolu sú oficiálne v plnom prúde.

„Hoci počas kastingového procesu neplánujeme komentovať konkrétne detaily, tešíme sa, že sa s fanúšikmi 007 podelíme o ďalšie novinky hneď, ako nastane správny čas,“ uviedlo štúdio vo vyhlásení.

Podľa portálu Variety hľadanie prebieha už niekoľko týždňov a Craigovho nástupcu má údajne na starosti Nina Gold. Svoju účasť však verejne nepotvrdila. Gold v minulosti pracovala na uznávaných projektoch vrátane Game of Thrones (Hra o tróny) a The Crown (Koruna). Jej práca na filme Hamnet jej vyniesla nomináciu na Oscara za najlepší kasting na 98. ročníku udeľovania cien Akadémie.

Kto sú horúci kandidáti?

Novinky o kastingu sa rýchlo stali virálnymi, keďže fanúšikovia po mesiacoch špekulácií opäť začali diskutovať o tom, kto by mal hrať legendárneho agenta. Na platforme X viacerí používatelia tvrdili, že jedinou správnou voľbou pre Bonda je 43-ročný Henry Cavill. Tento britský herec sa pritom zúčastnil konkurzu už v roku 2006, keď chcel účinkovať vo filme Casino Royale.

Napriek tomu, že rolu vtedy získal Craig, Cavill ostal dlhoročným favoritom fanúšikov pre túto rolu. „Existuje doslova len jedna správna odpoveď,“ napísal napríklad jeden z používateľov k fotke Cavilla.

Foto: Profimedia

Iní zasa podporili 53-ročného Idrisa Elbu s argumentom, že nastal čas, aby sa roly ujal černošský herec. Jeden z komentujúcich argumentoval: „Má šarm, charizmu a, samozrejme, ten správny prízvuk.“

Viacerí fanúšikovia navrhovali aj 35-ročného Aarona Taylora-Johnsona a 36-ročného Calluma Turnera. Obaja herci boli s touto úlohou počas uplynulého roka intenzívne spájaní.

Aaron Taylor Johnson. Foto: Profimedia

Podľa správ je však momentálne hlavným favoritom hviezda seriálu Eufória, Jacob Elordi. Ak by ho obsadili, Elordi by sa vo veku 28 rokov stal najmladším Bondom v histórii a len druhým austrálskym hercom, ktorý by si zahral agenta 007.

Po nedávnej aktualizácii od Amazon MGM sa však zdá, že preteky ani zďaleka neskončili. Podľa denníka The Scotsman zostáva serióznym kandidátom Callum Turner, ktorý bol začiatkom tohto týždňa uvádzaný na popredných miestach.

Tu je prehľad aktuálnych kurzov stávkových kancelárií na hlavných favoritov:

  • Harris Dickinson – známy z filmu The King’s Man, je v tesnom závese s kurzom 6/4.
  • Aaron Taylor-Johnson – kedysi považovaný za najväčšieho favorita, klesol na tretie miesto s kurzom 7/2.
  • Jacob Elordi – po nominácii na Oscara za výkon vo filme Frankenstein sa drží medzi poprednými kandidátmi s udávaným kurzom 5/1.

Zaujímavosťou je, že Idris Elba ani Henry Cavill sa momentálne v prvej desiatke stávkových kancelárií vôbec neobjavili.

