SNS sa dištancuje od návrhu Tarabu: Strana mu nedala mandát predložiť zonáciu Tatier, apeluje na Fica

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Lucia Mužlová
TASR
Návrh vraj nereflektuje pripomienky.

Koaličná SNS sa dištancuje od návrhu zonácie Tatier, ktorý pripravil minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová. Taraba koná podľa SNS na vlastnú zodpovednosť a strana mu nedala mandát predložiť návrh zonácie v podobe, ktorá nereflektuje pripomienky vlastníkov pozemkov a ďalších dotknutých subjektov. SNS vyzýva ministra, aby pokračoval v rokovaniach a „neuprednostňoval záujmy oligarchov“.

„SNS nesúhlasí s postupom podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu vo veci zonácie Tatier. Strana považuje zonáciu za mimoriadne citlivý a dlhodobý proces, ktorý zásadne ovplyvní vlastnícke vzťahy, fungovanie obcí, hospodárenie v území aj budúcnosť regiónu Vysokých Tatier. Minister Tomáš Taraba koná na vlastnú zodpovednosť a SNS sa dištancuje od jeho návrhu zonácie,“ uviedla Škopcová v stanovisku SNS.

Foto: TASR/Veronika Mihaliková

Strana tvrdí, že Tarabovi nedala mandát na predloženie zonácie Tatier v podobe, „ktorá nereflektuje zásadné pripomienky vlastníkov pozemkov a ďalších dotknutých subjektov“.

Strana upozornila, že k návrhom zonácií národných parkov vzniesli v rámci medzirezortných pripomienkových konaní zásadné pripomienky vlastníci pozemkov, štátne podniky, samosprávy či zamestnávateľské organizácie. „Viaceré pripomienky poukazovali na nedostatočné prerokovanie návrhov, právnu neistotu či možné negatívne dôsledky na hospodárenie a rozvoj regiónov. Minister, žiaľ, mnohé ignoroval,“ skonštatovala Škopcová.

SNS zároveň vyzýva ministra životného prostredia, aby pokračoval v rokovaniach so zástupcami vlastníkov a prenajímateľov pozemkov vo Vysokých Tatrách a aby „neuprednostňoval záujmy oligarchov, ktorí môžu mať zo schválenej zonácie majetkový alebo podnikateľský prospech“. SNS považuje za nepredstaviteľné, „aby bol takýto proces riadený v prospech skupín, ktoré majú vo Vysokých Tatrách významné podnikateľské záujmy“.

Fica žiada o nezaradenie materiálu na rokovanie

Strana preto žiada premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby vláda nezaradila na svoje najbližšie rokovanie materiál týkajúci sa zonácie Tatranského národného parku v jeho aktuálnej podobe.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR informovalo, že návrh zonácií štyroch národných parkov prerokuje v utorok Legislatívna rada vlády SR. Následne má byť skonzultovaný s Európskou komisiou. MŽP neplánuje predložiť zonácie na stredajšie (20. 5.) rokovanie vládneho kabinetu. Rezort deklaruje, že proces postupuje v súlade s platnou legislatívou a pripravuje sa v spolupráci s vlastníkmi pozemkov, samosprávami a všetkými kľúčovými hráčmi v regiónoch.

Predseda poľského parlamentu prišiel na Slovensko, odmietol sa stretnúť s Ficom. Môže za to jeho…

