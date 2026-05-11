Čech sa ubytoval v jednom z najväčších wellness hotelov na Slovensku: Pozrite sa, čo ho sklamalo

Foto: YouTube/ Pan Plešatý

Petra Sušaninová
Český youtuber Pan Plešatý opäť poctil Slovensko svojou návštevou.

Či už je leto, zima alebo ktorékoľvek iné obdobie, Slovensko, no často najmä Tatry, lákajú nemálo turistov. Opakovane sa na Slovensko vracia aj Pan Plešatý. Tentoraz prišiel vyskúšať ďalší z hotelov. Ako sa mu zážitok pozdával?

223 eur za noc

Naposledy sme vás informovali o tom, že český youtuber Pan Plešatý sa ubytoval v jednom z najdrahších hotelov na Slovensku. Tentoraz prišiel otestovať jeden z najväčších wellness hotelov (samotný hotel patrí medzi najväčšie, no zároveň má aj najväčšie wellness centrum). Ubytovanie pre dve osoby v malej izbe s plnou penziou tu podľa youtubera vychádza na približne 300 eur. Samotný youtuber zaplatil za prémiovú izbu 223 eur za noc.

V hoteli bol menej ako hodinu, no už neskrýval nadšenie. Vychvaľoval hotelovú kuchyňu, ktorá je podľa Pana Plešatého jednoducho skvelá. Makové šúľance (spolu s bryndzovými haluškami) označil za pravú chuť Slovenska. Youtubera potešilo, že okrem dobrej reštaurácie nechýbajú ani obchody, miesta pre deti, ale dokonca aj tenisové kurty.

Zaujala ho zvláštne riešená posilňovňa, ktorá je spojená so spoločenskou miestnosťou. Ten, kto práve beží na bežiacom páse alebo dvíha závažia, môže sledovať ľudí hrajúcich kolky.

Čakalo ho sklamanie

Trochu sklamaním po veľkých očakávaniach, ktoré označil za najväčšieho nepriateľa, bol fakt, že spoločenská miestnosť a posilňovňa zároveň ukrýva aj wellness bar. Pan Plešatý skonštatoval, že od celého wellness očakával trochu viac ako len jeden bazén (ideálne niekoľko bazénov) a jednu vírivku (tých mohlo byť tiež viac). Wellness bar si zas predstavoval ako bar uprostred bazéna, kde vám namiešajú mojito s malým dáždnikom v pohári.

Po pozretí saunového sveta, vonkajšej vírivky a ochladzovacieho jazierka ale neskôr zhodnotil, že to nie je až také zlé, ako si myslel na základe prvých dojmov. Dodal, že vo vnútri je menej zaujímavá časť, no vonku je to iný svet.

 

Ľudia sa sťažujú na puch či pokazené kúrenie

V malej reštaurácii mimo hotela ho čakalo ďalšie sklamanie v podobe oškvarkovej nátierky, ktorá bola taká mdlá, že vraj aj v obchode kúpite lepšiu. Nevynechal bryndzové halušky a zaujala ho aj parená buchta s makovou posýpkou. Za to všetko a za dve vody zaplatil 18,65 eura.

Čo sa hotela týka, má skvelé recenzie, no ľudia sa podľa youtubera sťažovali na zvláštny puch, nefunkčné kúrenie či chýbajúcu klimatizáciu. Pana Plešatého nepotešil ani veľký fľak na matraci neznámeho pôvodu. Vo finále hodnotí Pan Plešatý ubytovanie pomerne pozitívne. No hoci malo byť all inclusive, myslí si, že to v skutočnosti podmienky all inclusive nespĺňa.

