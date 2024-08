Zmrzlina za 3,50 či langoše za 6 eur: Šírava kedysi lákala milióny ľudí, potom ale upadla, boli sme sa tam teraz pozrieť

So Zemplínskou šíravou je spätých mnoho mojich spomienok. V detstve som sem chodievala na výlety zo školy, neskôr na chaty a diskotéky s kamarátmi. V pamäti mi však utkvelo aj to, že do vody som nechcela strčiť ani prst. Neraz to tam totiž bolo nevábne. Aj keď kedysi Šírava lákala množstvo ľudí, na istý čas upadla do nemilosti. Rozhodla som sa, že po dlhšej dobe sa sem opäť pozriem a zistím, ako to tu vyzerá dnes. Toto ma prekvapilo.

Slovenské more

Na východe sa pod Vihorlatom nachádza jedna z najväčších vodných nádrží na Slovensku, ktorá si vyslúžila prezývku slovenské, resp. východoslovenské more. Hovoríme o Zemplínskej šírave. Ako sa dozvedáme z webu Región Zemplín, Zemplínska šírava bola vybudovaná v rokoch 1961 až 1965 v rámci vodohospodárskych úprav Podvihorlatskej priekopovej prepadliny. Mala slúžiť poľnohospodárom na zavlažovanie, ale aj ako ochrana pred záplavami. Jej úlohou bolo tiež zabezpečovať vodu pre chladenie neďalekej tepelnej elektrárne vo Vojanoch. Rekreácia nebola primárnym účelom, no ľudia si to tu zamilovali.

Vodná nádrž lákala obrovské množstvá návštevníkov, preto bolo nutné vybudovať miesta na ubytovanie a ďalšie potrebné zariadenia. Pôvodne vznikli len tri strediská, no rýchlo sa ukázalo, že stačiť nebudú a začali sa budovať nielen hotely, ale aj chatky. Už v druhej polovici 70. rokov si sem ročne prišlo oddýchnuť a osviežiť sa viac ako milión ľudí, v priebehu desaťročí sa ich tu okúpali milióny.

Web Zemplínska šírava informuje, že celková rozloha nádrže je 33 kilometrov štvorcových a v niektorých miestach je hlboká až 16 metrov. Turistov láka nielen voda s priemernou letnou teplotou okolo 20 °C, ale aj okolitá príroda a historické pamiatky. Prenajať si tu môžete aj loď a dokonca si tu môžete urobiť aj kapitánsky preukaz. Lákadlom sú aj vyhliadkové plavby.

Šírava na istý čas stratila svoj lesk

Žiaľ, po rokoch na istý čas Zemplínska šírava stratila svoj lesk. Web Pravda napríklad informoval, že v roku 2015 počet návštevníkov zrejme neprekročil 75 000. Na nejednom mieste to tu vyzeralo, akoby sa na ňu celkom zabudlo. Mnohé budovy schátrali a ľudia sa sťažovali aj na problém s odpadkami.

Pred niekoľkými rokmi napríklad web STVR informoval o rozpadávajúcej sa (kedysi trojhviezdičkovej) Vojenskej zotavovni, ktorá si vyžadovala niekoľkomiliónovú investíciu. Kedysi slúžila nielen vojakom, ale aj na ubytovanie verejnosti. STVR tiež upozorňovala na chýbajúcich plavčíkov, ktorých samosprávy roky nemajú z čoho platiť.

Portál absolventov STU zas upozornil na nebezpečné PCB látky (rozpúšťadlá), ktoré končili aj vo vodnej nádrži. Pochádzajú z podniku Chemko Strážske a ohrozujú faunu aj flóru. Vláda roky hovorí o ich odstraňovaní. Web Pravda prízvukoval, že kúpanie je tu bezpečné, no neodporúča sa napríklad konzumovať ryby vylovené z nádrže. V roku 2020 zas TV Noviny upozornili na zlý stav kanalizácie, ktorá znepríjemňovala život chatárom v oblasti, splašky sa mali hromadiť aj v blízkosti Zemplínskej šíravy.

Takto to na Šírave vyzerá dnes

Napriek tomu, že mnoho ľudí dlho neverilo, že kúpať sa je tu bezpečné a radšej sa vybrali inam, situáciu pred časom zlepšila výstavba bazénov či nového relaxačného centra so samostatnými krytými bazénmi. Za tie si síce ľudia priplatili, no neraz ich uprednostnili (ceny vstupného do relaxačného centra sa pohybujú od 14 po 44 eur na dospelú osobu, v závislosti od toho, ako dlho sa zdržíte a aké služby chcete využiť, napr. saunu alebo vírivku). Boli sme sa pozrieť, ako to na Šírave vyzerá dnes.

