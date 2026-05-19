Boris Filan sa vrátil k Elánu: Pri spomienke na Joža Ráža odhalil viac, než mnohí čakali

Skupina Elán patrí už desaťročia k najvýraznejším menám slovenskej hudobnej scény a jej piesne sprevádzali celé generácie poslucháčov.
Neoddeliteľnou súčasťou jej príbehu je aj textár Boris Filan, ktorý sa dnes s odstupom rokov vracia k vzťahom v kapele, Jožovi Rážovi aj k otázke, či Elán pomaly smeruje k definitívnej rozlúčke s pódiami. Táto téma je dnes o to aktuálnejšia, že Jožo Ráž začiatkom marca zverejnil na Instagrame video, v ktorom oznámil, že koncertná cesta skupiny sa blíži k záveru.
Pre magazín Život Filan prezradil viacero osobných spomienok na fungovanie legendárneho Elánu a priznal, že hoci už pre skupinu aktívne nepíše texty, pocit spolupatričnosti medzi nimi nikdy celkom nezmizol.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Elán zostal v jeho živote aj po odchode
Keď sa ich pravidelná spolupráca skončila, neznamenalo to, že by sa prerušilo aj ich osobné puto. „Elán je krásna časť môjho života. Keď som s nimi prestal spolupracovať, Jožo, ktorý je ako môj brat, sa ma pýtal, prečo už pre nich nepíšem,“ zaspomínal si Boris Filan.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Dôvod podľa neho nesúvisel s konfliktmi či vyčerpanými vzťahmi, ale s prirodzenou potrebou venovať sa vlastnej tvorbe. „Povedal som mu: „Píšem knihy, lebo v nich spievam ja. Tam mám sólo,“ priblížil svoju odpoveď textár. Napriek tomu tvrdí, že od Elánu sa nikdy úplne neodstrihol. „Ale k Elánu stále patrím. Je to ten pocit spolunáležitosti, ktorý som mal pri basketbale a teraz ho mám aj v rozhlase,“ dodal.
Nahlásiť chybu v článku