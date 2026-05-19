Zo seriálu Harry Potter odchádza herečka ešte pred jeho premiérou. Prezradila dôvod

Foto: HBO

Zuzana Veslíková
V pokračovaní bude preobsadená.

Mnohí fanúšikovia Harryho Pottera zvedavo očakávajú príchod nového seriálu zo sveta mladého čarodejníka a už teraz je zrejmé, že niektorým sa nebude páčiť iba z princípu. Ešte pred jeho premiérou prichádza správa o odchode mladej herečky, ktorá vdýchla život jednej z významných postáv. 

V prvej sérii seriálu Harry Potter, ktorého premiéry sa dočkáme už tieto Vianoce, stvárňuje Ronovu sestru Ginny Weasleyovú herečka Gracie Cochrane. Nie je tajomstvom, že je v pláne oživiť do seriálovej podoby celú knižnú ságu J. K. Rowlingovej a zatiaľ bola oficiálne potvrdená 2. séria, ktorá hneď prinesie zmenu obsadenia. Gracie Cochrane bude nahradená niekým iným, informoval magazín Deadline s odvolaním sa na vyhlásenie Gracie a jej rodiny.

Daniel Radcliffe prezradil, ktorú časť Harryho Pottera má najmenej rád. Priznal, kedy sa cítil trápne
Harry Potter mal v druhej časti zomrieť, no nestalo sa: Záhada má jednoduché vysvetlenie
Tvorcovia urobili chybu, keď ju vystrihli: Scéna z filmu Harry Potter a Dary smrti fanúšikov dojala k slzám
Ginny bude v druhej sérii vyzerať inak

„Kvôli nepredvídaným okolnostiam sa Gracie po prvej sérii rozhodla odstúpiť z roly Ginny Weasleyovej v HBO seriáli o Harrym Potterovi,“ stojí vo vyhlásení. Rodina ďalej uviedla, že pre Gracie bol čas na nakrúcaní nezabudnuteľný a teší sa na ďalšie príležitosti.

 

J. K. Rowlingová prezradila, čo si myslí o novom Harrym, Hermione a Ronovi

Ako sme vás informovali, ústrednú trojicu stvárnia Dominic McLaughlin ako Harry, Arabella Stanton ako Hermiona a Alastair Stout ako Ron. Čo si o nových hercoch myslí J. K. Rowlingová?

 

„Všetci traja sú úžasní. Nemohla by som byť šťastnejšia,“ napísala Rowlingová svoju prvú verejnú reakciu na sociálnej sieti X. Autorka slávnych kníh o čarodejníkovi Harrym Potterovi tak podporila čerstvých predstaviteľov legendárneho tria.

