Zo seriálu Harry Potter odchádza herečka ešte pred jeho premiérou. Prezradila dôvod

Mnohí fanúšikovia Harryho Pottera zvedavo očakávajú príchod nového seriálu zo sveta mladého čarodejníka a už teraz je zrejmé, že niektorým sa nebude páčiť iba z princípu. Ešte pred jeho premiérou prichádza správa o odchode mladej herečky, ktorá vdýchla život jednej z významných postáv.
V prvej sérii seriálu Harry Potter, ktorého premiéry sa dočkáme už tieto Vianoce, stvárňuje Ronovu sestru Ginny Weasleyovú herečka Gracie Cochrane. Nie je tajomstvom, že je v pláne oživiť do seriálovej podoby celú knižnú ságu J. K. Rowlingovej a zatiaľ bola oficiálne potvrdená 2. séria, ktorá hneď prinesie zmenu obsadenia. Gracie Cochrane bude nahradená niekým iným, informoval magazín Deadline s odvolaním sa na vyhlásenie Gracie a jej rodiny.
🚨 Ginny Weasley will be recast for season 2 of the HARRY POTTER TV series
Gracie Cochrane will no longer portray Ginny “due to unforeseen circumstances”
“Her time as part of the Harry Potter world has been truly wonderful, and she is deeply grateful to Lucy Bevan and the… pic.twitter.com/bUQ4ZBU0rG
— Wizarding World Direct (@WW_Direct) May 18, 2026
Ginny bude v druhej sérii vyzerať inak
„Kvôli nepredvídaným okolnostiam sa Gracie po prvej sérii rozhodla odstúpiť z roly Ginny Weasleyovej v HBO seriáli o Harrym Potterovi,“ stojí vo vyhlásení. Rodina ďalej uviedla, že pre Gracie bol čas na nakrúcaní nezabudnuteľný a teší sa na ďalšie príležitosti.
J. K. Rowlingová prezradila, čo si myslí o novom Harrym, Hermione a Ronovi
Ako sme vás informovali, ústrednú trojicu stvárnia Dominic McLaughlin ako Harry, Arabella Stanton ako Hermiona a Alastair Stout ako Ron. Čo si o nových hercoch myslí J. K. Rowlingová?
„Všetci traja sú úžasní. Nemohla by som byť šťastnejšia,“ napísala Rowlingová svoju prvú verejnú reakciu na sociálnej sieti X. Autorka slávnych kníh o čarodejníkovi Harrym Potterovi tak podporila čerstvých predstaviteľov legendárneho tria.
