Stále ich to mrzí. Sestry Nízlové prelomili mlčanie o Eurovízii. Finále im mala zmariť chyba v hlasovaní

Speváčky si po dlhých pätnástich rokoch zaspomínali na svoju účasť na Eurovízii. Vystúpenie pred miliónmi divákov dodnes vnímajú ako veľký zážitok, no teraz priznali aj sklamania, ktoré ich počas súťaže sprevádzali.
Daniela a Veronika Nízlové zo skupiny Twiins sa na Instagrame vrátili k svojej účasti na Eurovision Song Contest a po rokoch priblížili, čo ich na súťaži dodnes mrzí. Popri nezabudnuteľnom vystúpení pred miliónmi divákov si odniesli aj trpké spomienky na problémy so zvukom, neustále zamieňanie Slovenska so Slovinskom a okolnosti hlasovania, ktoré podľa nich mohli ovplyvniť ich postup do finále. Okrem nich sa v minulosti tejto súťaže zúčastnila aj Nela Pocisková, ktorá mala v tom čase iba 19 rokov.
Slovensko si vraj plietli so Slovinskom
Speváčky priznali, že účasť na Eurovízii bola pre ne silným zážitkom, no v ich spomienkach zostalo aj sklamanie. „Dnes uplynulo 15 rokov od našej Eurovízie. Bol to nezabudnuteľný zážitok spievať v hale pred 35-tisíc ľuďmi a 120 miliónmi divákov pri televíznych obrazovkách, ALE… Doteraz sme o tom nehovorili, ale boli sme aj veľmi sklamané,“ napísali.
Počas celej propagácie skladby ich v zahraničí často predstavovali ako reprezentantky Slovinska namiesto Slovenska. „Od začiatku propagácie skladby, ktorú sme promovali v rôznych krajinách, nás všade uvádzali ako reprezentáciu zo Slovinska. Iba raz sa stalo, že nás uviedli správne, a to v Ľubľane,“ dodali s nadhľadom.
Nešťastnou zhodou okolností sa navyše Slovensko a Slovinsko ocitli aj v jednom semifinále. Zámena krajín sa podľa nich prejavila dokonca aj v sprievodných videách. „Pred každým semifinálovým vystúpením išlo v televízii sprievodné video s osobnosťou, ktorá pochádza z danej krajiny a mala vo svojom rodnom jazyku vysloviť slogan ‚Feel Your Heartbeat‘. V klipe účinkoval slovinský kajakár, ktorý to, samozrejme, povedal po slovinsky,“ vysvetlili speváčky.
