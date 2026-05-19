Cibulkovej fit drink má dohru: Mediálna rada voči nej začala správne konanie, reklama je neetická

Reklama bývalej tenistky Dominiky Cibulkovej na alkohol vyvolala pozornosť regulátorov. Rada pre mediálne služby začala správne konanie po tom, čo influencerka a podnikateľka označila Goral Vodku za „fit drink“. Podľa regulátora mohlo ísť o porušenie zákona.
O prípade informoval Denník N. Zákon totiž zakazuje, aby reklama na alkohol naznačovala liečivé, povzbudzujúce alebo upokojujúce účinky alkoholu. Rovnako nesmie vytvárať dojem, že alkohol pomáha riešiť osobné problémy alebo podporuje nadmerné pitie.
Regulátor preveruje aj ďalší problém
Rada pre mediálne služby sa nebude zaoberať iba samotným výrokom o vodke. Posudzovať má aj to, či Cibulková neposkytovala audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie bez potrebnej autorizácie. Práve spojenie alkoholu so zdravým životným štýlom či fitness môže byť podľa pravidiel problematické. Označenie vodky ako „fit drink“ preto vyvolalo otázky, či reklama neprekročila zákonné hranice.
Kampaň na Goral Vodku už predtým riešila aj Rada pre reklamu. Samoregulačný orgán ju označil za neetickú. Dominika Cibulková tak aktuálne čelí preverovaniu zo strany dvoch rôznych inštitúcií. O tom, či skutočne porušila zákon, rozhodne správne konanie mediálneho regulátora.
Ľuďom prekážalo spojenie alkoholu s fitness
Video vyvolalo veľkú diskusiu najmä preto, že Cibulková v ňom spájala prípravu alkoholického drinku s workoutom a zdravým životným štýlom. Práve označenie „fit drink“ pobúrilo časť verejnosti aj odborníkov.
Viacerí upozorňovali, že alkohol nemožno prezentovať ako „fit“ produkt, a to ani v prípade, ak obsahuje menej kalórií. Kritika smerovala aj k tomu, že reklama cielila najmä na mladých ľudí a športovo založené publikum.
K celej situácii sa pre portál interez vyjadril aj riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica. Podľa neho sa alkoholový priemysel v posledných rokoch snaží osloviť najmä mladých ľudí, keďže spotreba alkoholu postupne klesá.
