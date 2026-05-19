Obavy narastajú, ebola sa ďalej šíri: Platí stav ohrozenia, sprísňujú sa opatrenia na letiskách aj hraniciach

V súvislosti s epidémiou eboly v Konžskej demokratickej republike (KDR) zaznamenali tamojší predstavitelia najmenej 131 úmrtí a vyše 513 podozrení na toto ochorenie. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zvolala na utorok zasadnutie núdzového výboru, na ktorom budú diskutovať o ebole v KDR, oznámil hovorca. TASR o tom informuje podľa správ stanice BBC a agentúry AFP.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila v nedeľu medzinárodný stav ohrozenia zdravia v súvislosti so vzácnym kmeňom vírusu ebola – Bundibugyo.
Vláda KDR ubezpečuje ľudí, že zásahové tímy pracujú na sledovaní predpokladaných infekcií a že nie je dôvod na paniku. BBC však konštatuje, že v súčasnosti identifikovali prípady ochorenia v nových oblastiach vrátane provincie Ituri, mesta Butembo v Severnom Kivu a v meste Goma a obavy v súvislosti s ochorením narastajú.
Nákazu potvrdili aj u amerického lekára v KDR, oznámila lekárska misijná skupina, podľa ktorej tohto lekára prevezú do Nemecka, kde podstúpi liečbu. Ďalší dvaja lekári z tejto skupiny boli vystavení nákaze pri liečbe pacientov, no nezaznamenali u nich žiadne symptómy.
Stanica CBS News s odvolaním sa na zdroje informovala, že vírusu bolo v KDR vystavených najmenej šesť Američanov.
Posilňujú sa opatrenia
Americká vláda sa podľa medicínskeho portálu STAT údajne snaží zabezpečiť pre malú skupinu Američanov v KDR prevoz na bezpečné miesto na karanténu. Podľa zdrojov by ich mohli previezť na americkú vojenskú základňu v Nemecku, no túto informáciu úrady nepotvrdili.
Spojené štáty v pondelok oznámili, že posilňujú opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu eboly. Okrem skríningu cestujúcich na letiskách USA zavádzajú obmedzenie vstupu do krajiny pre ľudí, ktorí nemajú americký pas, ak v posledných 21 dňoch boli v Ugande, KDR alebo Južnom Sudáne.
CDC uviedla, že bude spolupracovať s leteckými spoločnosťami a ďalšími partnermi, aby vykonávala trasovanie kontaktov cestujúcich, zvýšila kapacitu testovania a pripravenosť nemocníc reagovať na vypuknutie nákazy.
V rokoch 2014 – 2016 bolo v západnej Afrike nakazených počas epidémie eboly viac ako 28 600 ľudí – najvyšší počet od objavenia vírusu v roku 1976. Ochorenie sa v uvedených rokoch rozšírilo do viacerých krajín mimo západnej Afriky vrátane Guiney, Sierra Leone, USA, Británie a Talianska. Vírus si vyžiadal 11 325 mŕtvych.
WHO v súčasnosti odporučila KDR a Ugande, kde boli potvrdené dva prípady eboly, aby zaviedli cezhraničné kontroly s cieľom zabrániť šíreniu tohto vírusu. Okolité krajiny vyzvala na posilnenie pripravenosti vrátane dohľadu v zdravotníckych zariadeniach a komunitách.
Susedná Rwanda už oznámila sprísnenie kontrol na hraniciach s KDR ako preventívne opatrenie. Nigéria tvrdí, že situáciu pozorne monitoruje.
