Obavy narastajú, ebola sa ďalej šíri: Platí stav ohrozenia, sprísňujú sa opatrenia na letiskách aj hraniciach

Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
TASR
Epidémia eboly v Konžskej demokratickej republike si vyžiadala už 131 mŕtvych.

V súvislosti s epidémiou eboly v Konžskej demokratickej republike (KDR) zaznamenali tamojší predstavitelia najmenej 131 úmrtí a vyše 513 podozrení na toto ochorenie. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zvolala na utorok zasadnutie núdzového výboru, na ktorom budú diskutovať o ebole v KDR, oznámil hovorca. TASR o tom informuje podľa správ stanice BBC a agentúry AFP.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila v nedeľu medzinárodný stav ohrozenia zdravia v súvislosti so vzácnym kmeňom vírusu ebola – Bundibugyo.

Vláda KDR ubezpečuje ľudí, že zásahové tímy pracujú na sledovaní predpokladaných infekcií a že nie je dôvod na paniku. BBC však konštatuje, že v súčasnosti identifikovali prípady ochorenia v nových oblastiach vrátane provincie Ituri, mesta Butembo v Severnom Kivu a v meste Goma a obavy v súvislosti s ochorením narastajú.

Foto: TASR/AP

Nákazu potvrdili aj u amerického lekára v KDR, oznámila lekárska misijná skupina, podľa ktorej tohto lekára prevezú do Nemecka, kde podstúpi liečbu. Ďalší dvaja lekári z tejto skupiny boli vystavení nákaze pri liečbe pacientov, no nezaznamenali u nich žiadne symptómy.

Stanica CBS News s odvolaním sa na zdroje informovala, že vírusu bolo v KDR vystavených najmenej šesť Američanov.

Posilňujú sa opatrenia

Americká vláda sa podľa medicínskeho portálu STAT údajne snaží zabezpečiť pre malú skupinu Američanov v KDR prevoz na bezpečné miesto na karanténu. Podľa zdrojov by ich mohli previezť na americkú vojenskú základňu v Nemecku, no túto informáciu úrady nepotvrdili.

Spojené štáty v pondelok oznámili, že posilňujú opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu eboly. Okrem skríningu cestujúcich na letiskách USA zavádzajú obmedzenie vstupu do krajiny pre ľudí, ktorí nemajú americký pas, ak v posledných 21 dňoch boli v Ugande, KDR alebo Južnom Sudáne.

CDC uviedla, že bude spolupracovať s leteckými spoločnosťami a ďalšími partnermi, aby vykonávala trasovanie kontaktov cestujúcich, zvýšila kapacitu testovania a pripravenosť nemocníc reagovať na vypuknutie nákazy.

V rokoch 2014 – 2016 bolo v západnej Afrike nakazených počas epidémie eboly viac ako 28 600 ľudí – najvyšší počet od objavenia vírusu v roku 1976. Ochorenie sa v uvedených rokoch rozšírilo do viacerých krajín mimo západnej Afriky vrátane Guiney, Sierra Leone, USA, Británie a Talianska. Vírus si vyžiadal 11 325 mŕtvych.

WHO v súčasnosti odporučila KDR a Ugande, kde boli potvrdené dva prípady eboly, aby zaviedli cezhraničné kontroly s cieľom zabrániť šíreniu tohto vírusu. Okolité krajiny vyzvala na posilnenie pripravenosti vrátane dohľadu v zdravotníckych zariadeniach a komunitách.

Susedná Rwanda už oznámila sprísnenie kontrol na hraniciach s KDR ako preventívne opatrenie. Nigéria tvrdí, že situáciu pozorne monitoruje.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Môžete zistiť, koľko zarábajú vaši kolegovia: Do platnosti príde nový zákon, možno vám budú musieť…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Môžete zistiť, koľko zarábajú vaši kolegovia: Do platnosti príde nový zákon, možno vám budú musieť zvýšiť plat
Môžete zistiť, koľko zarábajú vaši kolegovia: Do platnosti príde nový zákon, možno vám budú musieť zvýšiť plat
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac