Mimoriadna udalosť: Vážna dopravná nehoda v Prahe: Zrazila sa električka a autobus, vyhlásili traumaplán

Aktuálna správa
Lucia Mužlová
Vážna nehoda v centre Prahy.

K nehode došlo krátko pred 10. hodinou. V Prahe sa zrazil autobus a električka, na mieste je predbežne 15 zranených. Ako informovala česká polícia, záchranné zložky sa snažia vyslobodiť šoféra, ktorý ostal zakliesnený. Vyhlásili trauma plán.

Na mieste prebieha vyslobodenie vodiča a záchrana všetkých osôb, oznámila iDNES hovorkyňa pražských policajtov Eva Kropáčová.

Dopravná nehoda sa stala krátko pred 10.00 h SELČ na ulici Chodovská v pražskej mestskej štvrti Záběhlice. Záchranná služba uviedla, že tam okamžite vyslala štyri posádky pohotovostnej služby, tri sanitky aj špeciálny tím EVA.

Hasiči pri nehode zasahujú v spolupráci s hasičmi Dopravného podniku Praha. „Vodiča autobusu sme vyslobodili a odovzdali do starostlivosti záchrannej služby,“ povedal hovorca pražských hasičov Miroslav Řezáč.

Záchranná služba k nehode vyslala sanitky, pri počte 15 ranených aktivovali traumaplán. Z dôvodu zásahu je na mieste obojsmerne obmedzená prevádzka. „Prosíme vodičov, aby boli trpezliví, a pokiaľ možno sa miestu vyhli,“ dodala Kropáčová

Polícia prostredníctvom siete X upozornila vodičov, že z dôvodu poskytovania pomoci zraneným a vyslobodzovania vodiča je na mieste nešťastia obmedzená premávka. Cesta je podľa pražských hasičov uzavretá v oboch smeroch. Vodiča autobusu sa medzičasom podarilo vyslobodiť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Môžete zistiť, koľko zarábajú vaši kolegovia: Do platnosti príde nový zákon, možno vám budú musieť…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Môžete zistiť, koľko zarábajú vaši kolegovia: Do platnosti príde nový zákon, možno vám budú musieť zvýšiť plat
Môžete zistiť, koľko zarábajú vaši kolegovia: Do platnosti príde nový zákon, možno vám budú musieť zvýšiť plat
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac