Mimoriadna udalosť: Vážna dopravná nehoda v Prahe: Zrazila sa električka a autobus, vyhlásili traumaplán

K nehode došlo krátko pred 10. hodinou. V Prahe sa zrazil autobus a električka, na mieste je predbežne 15 zranených. Ako informovala česká polícia, záchranné zložky sa snažia vyslobodiť šoféra, ktorý ostal zakliesnený. Vyhlásili trauma plán.
Na mieste prebieha vyslobodenie vodiča a záchrana všetkých osôb, oznámila iDNES hovorkyňa pražských policajtov Eva Kropáčová.
Dopravná nehoda sa stala krátko pred 10.00 h SELČ na ulici Chodovská v pražskej mestskej štvrti Záběhlice. Záchranná služba uviedla, že tam okamžite vyslala štyri posádky pohotovostnej služby, tri sanitky aj špeciálny tím EVA.
Hasiči pri nehode zasahujú v spolupráci s hasičmi Dopravného podniku Praha. „Vodiča autobusu sme vyslobodili a odovzdali do starostlivosti záchrannej služby,“ povedal hovorca pražských hasičov Miroslav Řezáč.
Záchranná služba k nehode vyslala sanitky, pri počte 15 ranených aktivovali traumaplán. Z dôvodu zásahu je na mieste obojsmerne obmedzená prevádzka. „Prosíme vodičov, aby boli trpezliví, a pokiaľ možno sa miestu vyhli,“ dodala Kropáčová
Polícia prostredníctvom siete X upozornila vodičov, že z dôvodu poskytovania pomoci zraneným a vyslobodzovania vodiča je na mieste nešťastia obmedzená premávka. Cesta je podľa pražských hasičov uzavretá v oboch smeroch. Vodiča autobusu sa medzičasom podarilo vyslobodiť.
