V rumunskom prístave Konstanca vybuchol dron: Na mieste sú záchranné zložky

V rumunskom čiernomorskom prístave Konstanca v piatok vybuchol námorný dron. Na mieste sú záchranári aj hasiči, informuje agentúra Agerpres. K výbuchu podľa nej došlo na mori. Podľa prvotných informácií si výbuch nevyžiadal obete, píše TASR.
Dron bol podľa ministerstva obrany nájdený v prístave neďaleko sídla Rumunskej agentúry pre záchranu ľudských životov na mori (ARSVOM) a explodoval približne o 10.30 h (9:30 h SELČ). Stalo sa to v čase, keď úrady práve objekt posudzovali. Oblasť bola vtedy izolovaná a zabezpečená.
Ministerstvo obrany uviedlo, že dron nepatril rumunskej armáde a že ide o typ, ktorý sa používa vo vojne na Ukrajine. Prípad už vyšetruje prokuratúra.
Rumunsko zažilo aj iný dronový incident
Len minulý týždeň pritom dron, podľa všetkého z Ruska, narazil do strechy bytového domu v meste Galati, uviedol to rumunský rezort obrany. Pri incidente utrpeli ľahké zranenia 53-ročná žena a 14-ročný chlapec, pričom záchranári informovali, že sú stabilizovaní. Rumunská hlava štátu pre incident zvolala zasadnutie Najvyššej rady národnej obrany, aby prerokovala jeho dôsledky.
Dron podľa vyhlásenia zasiahol byt na desiatom poschodí, pričom explodoval celý náklad výbušnín. Evakuovaných bolo približne 70 ľudí.
Ukrajinské úrady podľa Reuters uviedli, že niekoľko bezpilotných lietadiel v noci na piatok zaútočilo na riečno-morský prístav Izmajil na Dunaji v Odeskej oblasti na hranici s Rumunskom. Prístavná infraštruktúra v tejto oblasti je častým cieľom ruských útokov.
V Rumunsku našli aj ďalší dron
Rumunská televízia TVR informovala aj o nájdení dronu, ktorý neniesol výbušniny, na severozápade Rumunska. Rovnako šlo o incident z minulého týždňa. Miestne úrady oblasť zabezpečili a začali vyšetrovať pôvod dronu a to, ako sa dostal do tejto oblasti. Stroj mal podľa televízie rozpätie krídel približne tri metre.
Rumunsko ako členská krajina EÚ a NATO má s Ukrajinou 650 kilometrov dlhú pozemnú hranicu. Odkedy Rusko spustilo útoky na ukrajinské prístavy na Dunaji, dochádza k opakovanému narúšaniu rumunského vzdušného priestoru. Koncom apríla sa ruský dron zrútil na okraji mesta Galati a jeho padajúce úlomky poškodili stĺp elektrického vedenia a jednu budovu.
O téme neustáleho narušovania vzdušného priestoru dronmi sme sa rozprávali aj s generálom Pavlom Mackom. Podobné incidenty na našom území sú pritom podľa neho reálne. „Ide o opakovaný incident, Rusi toto robia opakovane a nesú plnú zodpovednosť za následky. A takýto jazyk by mal ísť aj z nášho ministerstva zahraničných vecí, pretože nabudúce Rusi omylom napadnú nejaký objekt v Michalovciach.“ Viac sa dočítate v našom rozhovore.
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