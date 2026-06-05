Robert Fico reagoval na výbuch dronu v Rumunsku. Tak sa podľa neho môže začať 3. svetová vojna

Robert Fico na summite v Čiernej Hore

Robert Fico počas summitu v Čiernej Hore, foto: TASR/AP

Zuzana Veslíková Lucia Mužlová
TASR
Vyjadril aj svoj názor k vstupu Albánska, Srbska a Čiernej Hory do EÚ.

Dnes dopoludnia svet obletela správa o tom, že v rumunskom čiernomorskom prístave Konstanca vybuchol námorný dron. Premiér SR Robert Fico vyjadril Rumunsku solidaritu a vyzval na dialóg s Vladimirom Putinom. Takýmto spôsobom sa môže podľa jeho slov začať tretia svetová vojna, Fico to vyhlásil na tlačovom brífingu v Čiernej Hore, kde sa konal samit EÚ – západný Balkán.

Predseda vlády SR podotkol, že o incidente v Rumunsku nemá dostatok informácií. „Pravdepodobne sme opäť svedkom nejakého zablúdeného dronu, a to úmyselne alebo neúmyselne,“ skonštatoval s tým, že nebude nikoho obviňovať, ale je to veľmi nebezpečné.

„Predstavte si, že by takýto dron vletel do nejakej obytnej budovy v krajine, ktorá je členským štátom NATO, Európskej únie, a spôsobil by rozsiahle zranenia, možno úmrtie ľudí. Veď to môže byť naozaj začiatok tretej svetovej vojny,“ poznamenal Fico.

Foto: SITA/AP

Je podľa neho preto potrebné viesť dialóg a niekto sa musí začať rozprávať s Putinom. „Mne je to jedno, či to bude delegácia lídrov z Európskej únie, alebo to bude kancelár alebo prezident silnej krajiny, ale musíme začať hovoriť. Pretože takto sa objaví ešte päť-šesť incidentov a my zrazu zistíme, že sme všetci vo svetovej vojne,“ vyhlásil.

Čo sa stalo?

Ako sme vás informovali, v rumunskom čiernomorskom prístave Konstanca v piatok vybuchol námorný dron, ktorý sa používa vo vojne na Ukrajine. K explózii došlo na mori. Výbuch poničil priemyselnú halu súkromnej spoločnosti. Obete ani zranení nie sú hlásení. Úrady preverujú, či sa v okolí miesta výbuchu nenachádzajú aj ďalšie podobné zariadenia.

K incidentu došlo týždeň po tom, ako obytnú budovu v rumunskom meste Galati, ktoré sa nachádza neďaleko hraníc s Ukrajinou, podľa Bukurešti zasiahol ruský dron.

Foto: X/Nexta, STIRILE PRO TV

Robert Fico chce preplatenie darovanej techniky riešiť s von der Leyenovou

Premiér na samite v Čiernej Hore uviedol aj to, že chce tému preplatenia techniky darovanej na Ukrajinu riešiť s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. O prípadných problémoch s preplácaním sa chce rozprávať na najbližšom samite už tento mesiac.

„Je to problém akútneho nedostatku finančných zdrojov, pretože zdroje, ktoré mali byť použité na to, aby sa niečo preplatilo, sa priamo použili na Ukrajinu,“ vyhlásil Fico.

Pre médiá tiež poznamenal, že na samite otvoril aj tému formátu Vyšehradskej štvorky (V4). Premiér si želá, aby po júlovom prevzatí predsedníctva v nej Slovenskom táto skupina fungovala vo formáte V4+ a na rokovaniach sa zúčastnili i významní predstavitelia EÚ.

„Predpokladám, že v krátkom čase by to mala byť aj predsedníčka Európskej komisie, pretože V4 plus predsedníčka Európskej komisie, to je formát, ktorý môže pomerne veľa vyriešiť,“ myslí si.

Albánsko, Srbsko a Čierna Hora sú na vstup do EÚ pripravené najlepšie, hovorí premiér

Z ich pristúpenia by profitovala aj samotná Únia, prišla by do nej čerstvá krv, ale aj zdravý rozum, ktorý potrebujeme, vyhlásil Robert Fico k téme vstupu týchto krajín do EÚ.

„Ak si zoberieme celkový počet obyvateľov týchto troch krajín, tak to by nemalo žiadny vplyv, absolútne žiadny vplyv na fungovanie Európskej únie ako takej. Ale zdá sa mi, že stále niekto vymýšľa, ako to celé komplikovať, ako tomu zabrániť, ako nepristúpiť k tomuto rozhodnutiu čo najrýchlejšie,“ myslí si Fico.

Doplnil, že v piatok na vrcholnej schôdzke požiadal, aby sa v rámci prístupových rokovaní otvoril tretí klaster.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Blanár je na Ukrajine, predtým bol len v Užhorode: So Sybihom si uctili pamiatku padlých…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí
Bežecký tréner Ďurica: Nebežec sa vie na 5 km preteky pripraviť za 3 mesiace. Polmaratón odporúčam až po viac ako pol roku
Bežecký tréner Ďurica: Nebežec sa vie na 5 km preteky pripraviť za 3 mesiace. Polmaratón odporúčam až po viac ako pol roku
Nové predajne rastú ako z vody. Lidla či Kauflandu sa dočkajú aj menšie mestá, nezaostáva ani Billa či Tesco
Obchodné reťazce
Nové predajne rastú ako z vody. Lidla či Kauflandu sa dočkajú aj menšie mestá, nezaostáva ani Billa či Tesco
Konvertoval na islam, odmietol bojovať vo Vietname. Muhammad Ali je legendou v boxe aj dnes
Konvertoval na islam, odmietol bojovať vo Vietname. Muhammad Ali je legendou v boxe aj dnes
V zamestnaní si musíme nastaviť hranice: Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat
V zamestnaní si musíme nastaviť hranice: Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat
Zelená míľa je podľa Slovákov 3. najlepší film vôbec. Dosiahol tržby 286 miliónov, sú v ňom historické nepresnosti
Zelená míľa je podľa Slovákov 3. najlepší film vôbec. Dosiahol tržby 286 miliónov, sú v ňom historické nepresnosti
Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie
Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie
Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej som musela ležať
Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej som musela ležať
Kristína a Juraj radia, ako na lacnejšiu dovolenku na Islande: Na 7 dní si pripravte 1 500 až 2 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj radia, ako na lacnejšiu dovolenku na Islande: Na 7 dní si pripravte 1 500 až 2 000 €
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac