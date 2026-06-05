Robert Fico reagoval na výbuch dronu v Rumunsku. Tak sa podľa neho môže začať 3. svetová vojna

Dnes dopoludnia svet obletela správa o tom, že v rumunskom čiernomorskom prístave Konstanca vybuchol námorný dron. Premiér SR Robert Fico vyjadril Rumunsku solidaritu a vyzval na dialóg s Vladimirom Putinom. Takýmto spôsobom sa môže podľa jeho slov začať tretia svetová vojna, Fico to vyhlásil na tlačovom brífingu v Čiernej Hore, kde sa konal samit EÚ – západný Balkán.
Predseda vlády SR podotkol, že o incidente v Rumunsku nemá dostatok informácií. „Pravdepodobne sme opäť svedkom nejakého zablúdeného dronu, a to úmyselne alebo neúmyselne,“ skonštatoval s tým, že nebude nikoho obviňovať, ale je to veľmi nebezpečné.
„Predstavte si, že by takýto dron vletel do nejakej obytnej budovy v krajine, ktorá je členským štátom NATO, Európskej únie, a spôsobil by rozsiahle zranenia, možno úmrtie ľudí. Veď to môže byť naozaj začiatok tretej svetovej vojny,“ poznamenal Fico.
Je podľa neho preto potrebné viesť dialóg a niekto sa musí začať rozprávať s Putinom. „Mne je to jedno, či to bude delegácia lídrov z Európskej únie, alebo to bude kancelár alebo prezident silnej krajiny, ale musíme začať hovoriť. Pretože takto sa objaví ešte päť-šesť incidentov a my zrazu zistíme, že sme všetci vo svetovej vojne,“ vyhlásil.
Čo sa stalo?
Ako sme vás informovali, v rumunskom čiernomorskom prístave Konstanca v piatok vybuchol námorný dron, ktorý sa používa vo vojne na Ukrajine. K explózii došlo na mori. Výbuch poničil priemyselnú halu súkromnej spoločnosti. Obete ani zranení nie sú hlásení. Úrady preverujú, či sa v okolí miesta výbuchu nenachádzajú aj ďalšie podobné zariadenia.
K incidentu došlo týždeň po tom, ako obytnú budovu v rumunskom meste Galati, ktoré sa nachádza neďaleko hraníc s Ukrajinou, podľa Bukurešti zasiahol ruský dron.
Robert Fico chce preplatenie darovanej techniky riešiť s von der Leyenovou
Premiér na samite v Čiernej Hore uviedol aj to, že chce tému preplatenia techniky darovanej na Ukrajinu riešiť s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. O prípadných problémoch s preplácaním sa chce rozprávať na najbližšom samite už tento mesiac.
„Je to problém akútneho nedostatku finančných zdrojov, pretože zdroje, ktoré mali byť použité na to, aby sa niečo preplatilo, sa priamo použili na Ukrajinu,“ vyhlásil Fico.
Pre médiá tiež poznamenal, že na samite otvoril aj tému formátu Vyšehradskej štvorky (V4). Premiér si želá, aby po júlovom prevzatí predsedníctva v nej Slovenskom táto skupina fungovala vo formáte V4+ a na rokovaniach sa zúčastnili i významní predstavitelia EÚ.
„Predpokladám, že v krátkom čase by to mala byť aj predsedníčka Európskej komisie, pretože V4 plus predsedníčka Európskej komisie, to je formát, ktorý môže pomerne veľa vyriešiť,“ myslí si.
Albánsko, Srbsko a Čierna Hora sú na vstup do EÚ pripravené najlepšie, hovorí premiér
Z ich pristúpenia by profitovala aj samotná Únia, prišla by do nej čerstvá krv, ale aj zdravý rozum, ktorý potrebujeme, vyhlásil Robert Fico k téme vstupu týchto krajín do EÚ.
„Ak si zoberieme celkový počet obyvateľov týchto troch krajín, tak to by nemalo žiadny vplyv, absolútne žiadny vplyv na fungovanie Európskej únie ako takej. Ale zdá sa mi, že stále niekto vymýšľa, ako to celé komplikovať, ako tomu zabrániť, ako nepristúpiť k tomuto rozhodnutiu čo najrýchlejšie,“ myslí si Fico.
Doplnil, že v piatok na vrcholnej schôdzke požiadal, aby sa v rámci prístupových rokovaní otvoril tretí klaster.
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