Ruský dron zasiahol bytovku v Rumunsku: Po náraze vypukol požiar, hlásia zranenia

Nina Malovcová
TASR
Rumunsko čelí narušeniam vzdušného priestoru opakovane.

Do vzdušného priestoru Rumunska vstúpil ruský dron, oznámilo v noci na piatok rumunské ministerstvo obrany. Bezpilotné lietadlo podľa vyhlásenia rezortu narazilo do strechy bytového domu v meste Galati, v dôsledku čoho vypukol požiar. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Rusko v noci podľa ministerstva obnovilo dronové útoky na civilné objekty a infraštruktúru na Ukrajine v blízkosti hranice s Rumunskom.  „Jeden z týchto dronov vletel do rumunského vzdušného priestoru, radar ho sledoval až do južnej časti mesta Galați, kde narazil do strechy bytového domu a spôsobil požiar,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktoré citovala agentúra AFP. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu je to podľa nej prvýkrát, čo na území Rumunska došlo k zásahu obytnej budovy.

Po zásahu vypukol požiar

Rumunské záchranné služby na sieti Facebook informovali, že dve osoby utrpeli ľahké zranenia. Dron podľa vyhlásenia zasiahol byt na desiatom poschodí, pričom explodoval celý náklad výbušnín. Evakuovaných bolo približne 70 ľudí. Požiar sa medzičasom podarilo uhasiť.

Ukrajinské úrady podľa Reuters uviedli, že niekoľko bezpilotných lietadiel v noci na piatok zaútočilo na riečno-morský prístav Izmajil na Dunaji v Odeskej oblasti na hranici s Rumunskom. Prístavná infraštruktúra v tejto oblasti je častým cieľom ruských útokov.

V Rumunsku našli aj ďalší dron

Rumunská televízia TVR vo štvrtok neskoro večer informovala aj o nájdení dronu, ktorý neniesol výbušniny, na severozápade Rumunska. Miestne úrady oblasť zabezpečili a začali vyšetrovať pôvod dronu a to, ako sa dostal do tejto oblasti. Stroj mal podľa televízie rozpätie krídel približne tri metre.

Rumunsko ako členská krajina EÚ a NATO má s Ukrajinou 650 kilometrov dlhú pozemnú hranicu. Odkedy Rusko spustilo útoky na ukrajinské prístavy na Dunaji, dochádza k opakovanému narúšaniu rumunského vzdušného priestoru. Koncom apríla sa ruský dron zrútil na okraji mesta Galati a jeho padajúce úlomky poškodili stĺp elektrického vedenia a jednu budovu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Smutná správa z Česka: Zomrel obľúbený herec, diváci ho poznali z filmov Vrchní, prchni! či…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Tip na výlet
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Slováci a Česi v zahraničí
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac