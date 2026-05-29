Ruský dron zasiahol bytovku v Rumunsku: Po náraze vypukol požiar, hlásia zranenia

Do vzdušného priestoru Rumunska vstúpil ruský dron, oznámilo v noci na piatok rumunské ministerstvo obrany. Bezpilotné lietadlo podľa vyhlásenia rezortu narazilo do strechy bytového domu v meste Galati, v dôsledku čoho vypukol požiar. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Rusko v noci podľa ministerstva obnovilo dronové útoky na civilné objekty a infraštruktúru na Ukrajine v blízkosti hranice s Rumunskom. „Jeden z týchto dronov vletel do rumunského vzdušného priestoru, radar ho sledoval až do južnej časti mesta Galați, kde narazil do strechy bytového domu a spôsobil požiar,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktoré citovala agentúra AFP. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu je to podľa nej prvýkrát, čo na území Rumunska došlo k zásahu obytnej budovy.
Po zásahu vypukol požiar
Rumunské záchranné služby na sieti Facebook informovali, že dve osoby utrpeli ľahké zranenia. Dron podľa vyhlásenia zasiahol byt na desiatom poschodí, pričom explodoval celý náklad výbušnín. Evakuovaných bolo približne 70 ľudí. Požiar sa medzičasom podarilo uhasiť.
Ukrajinské úrady podľa Reuters uviedli, že niekoľko bezpilotných lietadiel v noci na piatok zaútočilo na riečno-morský prístav Izmajil na Dunaji v Odeskej oblasti na hranici s Rumunskom. Prístavná infraštruktúra v tejto oblasti je častým cieľom ruských útokov.
V Rumunsku našli aj ďalší dron
Rumunská televízia TVR vo štvrtok neskoro večer informovala aj o nájdení dronu, ktorý neniesol výbušniny, na severozápade Rumunska. Miestne úrady oblasť zabezpečili a začali vyšetrovať pôvod dronu a to, ako sa dostal do tejto oblasti. Stroj mal podľa televízie rozpätie krídel približne tri metre.
Rumunsko ako členská krajina EÚ a NATO má s Ukrajinou 650 kilometrov dlhú pozemnú hranicu. Odkedy Rusko spustilo útoky na ukrajinské prístavy na Dunaji, dochádza k opakovanému narúšaniu rumunského vzdušného priestoru. Koncom apríla sa ruský dron zrútil na okraji mesta Galati a jeho padajúce úlomky poškodili stĺp elektrického vedenia a jednu budovu.
